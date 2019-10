Il tente de violer une femme devant la gendarmerie de Sainte-Suzanne

Le commandant de la gendarmerie de Sainte-Suzanne a été tiré du sommeil par les cris d'une femme, mardi soir. Les appels au secours provenaient d'un parking près de la gendarmerie, le commandant s'y est immédiatement rendu, accompagné d'un second gendarme.



Arrivés sur place, ils maîtrisent un jeune homme de 20 ans, SDF et délirant, qui, à genoux, essayait de lécher les parties intimes d'une femme de 36 ans, terrorisée. Le jeune agresseur a été placé en garde à vue et devrait être déféré devant les magistrats ce jeudi, la victime, quant à elle, était en état de choc.