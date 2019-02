Il tente de lancer un colis à deux détenus : Les trois devant la justice

On lui a promis 200 euros. Et pour cela, Emile M. se trouvait ce vendredi devant le tribunal correctionnel de Champ-Fleuri. Il a tenté, mardi, de faire passer un colis par dessus la clôture du centre pénitentiaire du Port. Deux détenus avaient en effet passé commande. Dans le colis : un téléphone, de l’alcool, de la résine de cannabis et du zamal. 100 euros chacun pour le paquet.



Mais un agent a aperçu l’individu suspect et appelé la police. Si Emile M. n’a qu’une mention sur son casier, une affaire de vol avec violences en 1998, les deux détenus en ont des plus chargés. Ils restent donc en prison. Emile M. maintient sa liberté mais doit se soumettre à une expertise psychiatrique avant leur procès, le 18 mars prochain.