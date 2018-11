Il tente de faire chanter une sage-femme: Un gynécologue de St-Louis écope de 6 mois de sursis

Le tribunal a, ce jeudi, rendu sa décision dans l’affaire de tentative de chantage et de menace touchant un gynécologue-obstréticien de St-Louis . Le docteur qui n’avait pas apprécié l’installation d’une sage-femme à proximité de son cabinet, la voyant comme une concurrente, a été relaxé pour l'infraction de menace. En revanche, il a été reconnu coupable de tentative de chantage et a été condamné à 6 mois de prison avec sursis et 5 000 euros d'amende.Les faits remontent à septembre 2015, cette mère de famille décide d’ouvrir son cabinet à proximité de celui du praticien. "J'ai des amitiés fraternelles à la CGSS et vous allez avoir des contrôles" ou encore "Vous avez trois enfants et ça serait dommage qu'ils soient privés de leur mère", des tentatives d’intimidation qui n’ont pas empêché cette dernière de porter plainte.Alerté, l’Ordre des médecins avait également prononcé une suspension de 6 mois dont 3 ferme et une expertise psychiatrique. Face aux juges en octobre dernier, le gynécologue-obstréticien avait exprimé des regrets, rapportait la presse écrite. Quatre mois de prison avec sursis et 5 000 euros avaient été requis. Découragée, la sage-femme a, en revanche, quitté ses fonctions et le département.Au titre du préjudice moral, il devra lui verser 5 000 euros.