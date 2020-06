Il tente d'incendier la gendarmerie avec un cocktail Molotov péi, direction l'EPSMR

Que s'est-il passé dans la tête de cet homme de 31 ans dans la nuit de dimanche à lundi? Pour une raison inconnue, il a tenté par tous les moyens de pénétrer la gendarmerie de Saint-Louis, sans discrétion aucune.



Tout d'abord, il lance un cocktail Molotov fait d'une pile plate de rhum Charrette et de papier toilettes, raté: le cocktail péi ne s'enflamme pas. Passablement frustré, il escalade le mur d'enceinte, et, dans un grand fracas, tente d'ouvrir les fenêtres une à une. Raté aussi...



Il se dirige alors vers le garage de la gendarmerie, s'empare d'un cric, et tente de forcer les fenêtres, par lesquelles le nargue une belle moto toute rouge. Raté encore...



De désespoir, il reprend son vélo et la route de sa case. En chemin, il croise une patrouille et se met en tête d'aller à sa rencontre. Il finit par être interpellé, mais est diagnostiqué irresponsable de ses actes et hospitalisé en psychiatrie.