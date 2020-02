A la Une .. Il tente d’immoler par le feu son ex-compagne Les jours se suivent et malheureusement se ressemblent concernant les violences conjugales. Heureusement, cette fois la victime a réussi à s’en sortir.



Difficile de trouver des circonstances atténuantes pour Wilfrid. Ce Saint-Paulois de 39 ans était convoqué à la barre du tribunal correctionnel hier pour violences envers son ancienne compagne et mère de ses enfants. Pourtant, ce n’est pas elle qui l’a quitté en début d’année, mais bien lui. Ceci afin de s’installer avec sa nouvelle compagne.



La victime n’a également pas tardé pour refaire sa vie et s’est trouvée un nouveau compagnon. Chose que n’a pas supportée Wilfrid. Le 6 février, armé d’un sabre, il se rend chez elle et la menace de la brûler. Il détruit plusieurs meubles au passage.



Le 22 février, le trentenaire croise son ex avec son nouveau compagnon. Il décide alors de mettre ses menaces à exécution. Il se saisit d’une bouteille d’essence et asperge les deux tourtereaux avant de sortir son briquet. Le couple parvient à s’enfuir et alerte les forces de l’ordre.



Interpellé, l’agresseur est présenté au tribunal en comparution immédiate. Malgré de timides excuses, la procureure estime ces faits très inquiétants. Elle requiert deux ans de prison, dont une année avec sursis, et mise à l’épreuve. Des réquisitions que va suivre le tribunal. Gaëtan Dumuids Lu 527 fois Gaëtan Dumuids







