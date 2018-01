Courrier des lecteurs "Il suffit d’aimer !" Et si, pour une fois, c’était vrai ? 2018 : et si nous rêvions ?

Je vous souhaite le meilleur ! À tous. Que 2018 voie la réalisation de vos rêves les plus fous, pour vous et tous ceux chers à votre coeur.



Quand on veut… on ne peut pas toujours, c’est vrai. S’il suffisait de prier pour obtenir gain de cause, ce serait trop facile, ça se saurait. Une petite prière et hop ! plus de guerres, plus de famines, plus de pandémies, plus de massacres, plus d’intégrisme… Nous réglerions nos litiges comme les bonobos qui sont bien les seuls êtres doués de raison : eux, ils ont trouvé LA solution.



On peut toujours adopter de bonnes résolutions pour l’année qui débute. C’est même un marronnier pour la presse du monde entier :



« J’arrête de fumer (la 1è de la liste)… J’arrête de boire… Je fais du sport… J’arrête de prendre les autres pour des cons… J’arrête de voter FN… J’arrête de mettre 3 sucres dans mon café… D’ailleurs, j’arrête le café… J’arrête de regarder la télé en mangeant… Je cause avec ma famille… »



Perso, j’avoue ne jamais avoir tenu une seule résolution. Parce que je n’en ai jamais pris. Mais il n’est pas criminel d’essayer.



Si une seule résolution pouvait changer quelque chose, ce serait d’aimer. Le manque d’amour est la vraie barrière aux malheurs ici et là. Prenez-le par tous les bouts et vous verrez vous-mêmes.



Je pourrais très bien dire la connerie suivante, tenez :



« Je prends la résolution de ne plus attaquer tel gros verrat, édile municipal du Sud, que je ne nomme pas par charité, moi si peu chrétien par ailleurs. A condition que lui-même cessât de prendre ses administrés pour des truffes ».



Ben… rien qu’en disant ça, je loupe ma résolution.



Incorrigible, le mec. Mais si certains scribouillards cessaient d’attaquer les tripoux, qu’est-ce qu’on se ferait tartir ! Mon ami Tillier s’embêterait ferme. Et moi aussi. Et vous donc, hein ?



Il y aurait bien une solution : que ces faiseurs de président-la-paille cessent de nous prendre pour des billes, cessent d’acheter des maisons à bas prix, cessent d’être présidents de tout et rien, cessent de prendre l’AURAR pour leur tirelire perso et le SDIS comme pourvoyeur de petit personnel ménager… Je ne vise personne…



Okay ! Je me corrige : je vais essayer de ne pas en dire du mal. À condition que…



Bon ! Bon ! Je sors ======>



Bon 2018 à tous. Je déconne mais je vous aime quand même.



Jules Bénard

