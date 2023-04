Courrier des lecteurs Il serait aujourd’hui suicidaire de ne pas faire le bon choix

Par François-Michel Maugis - Publié le Jeudi 6 Avril 2023 à 15:14





Pour sortir l’Humanité du sentier boueux qui mène à l’Apocalypse, il y a des pistes possibles que nous devrions explorer. Au lieu de cela, une moitié du Monde se dresse bêtement contre l’autre moitié et continue de jeter de l’huile sur le feu, comme si ce chemin boueux était le seul possible. De part et d’autre, peu de voix s’élèvent pour explorer d’autres voies. Y aurait-il dans l’inconscient collectif, l’envie suicidaire d’en finir une fois pour toute ? La passivité des peuples, en tout cas, fait froid dans le dos. En l’occurrence, défendre bec et ongle l’un des deux belligérants sans voir plus loin que le bout de son nez, relève pour le moins d’une très grande passivité intellectuelle pour ne pas dire un aveuglement incompréhensible.



Pour ma part, envers et contre tout, envers et contre tous, je ne me résigne pas. Alors, tel un naufragé, je jette à la mer cette bouteille que je crois être notre dernière chance. Pétri d’une culture que je crois universelle et non partisane, élevé dans un monde qui s’ouvre timidement et maladroitement à l’universalisme, tel le Petit Poucet, j’ai pris l’habitude de m’élever tout en haut de l’arbre pour retrouver mon chemin. Mieux, depuis quelque temps, nous pouvons monter plus haut encore. J’adopte donc l’attitude d’un extra-terrestre qui observerait de loin la planète Terre et ses habitants. Depuis les quelques millions d’années qui ont vu se développer ici, de façon magistrale, la vie sous toutes ses formes, je dois dire que ce spectacle éblouissant a de quoi faire rêver tous les êtres pensant de l’Univers. Plus récemment est apparu sur cette planète, une espèce hors norme que l’on nomme les Humains. C’est donc cet animal-là qui, aujourd’hui menace toute forme de vie sur la plus belle planète de l’Univers. J’aime trop cette planète pour fermer les yeux et laisser faire. Mon message est bien modeste, car je ne fais pas partie des grands de ce monde ni des grands experts qu’il abrite. Si ce message est imparfait et maladroit, ne m’en voulez pas. Tout ce que j’espère c’est qu’il donne à d’autres, l’idée de chercher, eux aussi, à sauver la Terre et une humanité qui, à côté de ses grands défauts, possède aussi de prodigieuses qualités.



La planète Terre étant organisée de façon pyramidale, plus ou moins démocratiquement, on peut dire qu’aujourd’hui, quatre personnes et tous leurs staffs et alliés respectifs, tiennent l’avenir de la planète Terre entre leurs mains : d’un côté, le monde occidental représenté par Volodymyr Zelensky et son nouvel allié Joe Biden, de l’autre, le reste du Monde représenté par Vladimir Poutine et son nouvel allié Xi Jinping. C’est une image de l’humanité qui diffère sensiblement de ce qu’elle était précédemment. Mais nous sommes toujours en présence de deux blocs qui s’affrontent et s’opposent. Sur une planète sphérique dont la forme symbolise magistralement cohérence, équilibre, harmonie et unité, il est temps de s’inspirer de cette cohérence, de cet équilibre, de cette harmonie et de cette unité pour assagir un peuple en grand danger. Il y eut des tentatives dans le passé. Les deux guerres mondiales ont déjà fait trembler cette humanité. Mais les actions menées, si elles présentaient un progrès, n’étaient pas à la mesure du problème posé. Voici donc, aujourd’hui, une troisième épreuve, une troisième et probablement dernière chance de sauver la planète et son humanité.



Ce n’est pas seulement la sagesse, c’est l’instinct de survie qui doit guider les pas de nos chefs. Quel est en effet l’être éclairé qui n’a pas compris que la dynamique guerrière de deux blocs, conduit aujourd’hui immanquablement au désastre total, sans commune mesure avec ce que nous avons connu au cours des deux guerres mondiales précédentes ? On ne connais pas avec certitude la puissance actuelle des bombes nucléaires mais, selon les modèles déjà testées par le grandes puissances, on sait que cette puissance va de 30 fois à 3000 fois la puissance des bombes de 1945. Il semble inutile d’aller plus loin dans la description du risque que nous courrons tous en cas d’escalade guerrière. Cette escalade doit donc être interrompue par tous les moyens possibles.



Donc, on s’arrête de jouer au plus fort et on discute :

Dis-moi Vladimir, tu sais que si tu continues à énerver mon pote Joe, il va t’en envoyer une sévère.

Ok, Volodymyr, mais il ne le fera pas car il sait que j’ai de quoi répondre.

Ok, Vladimir mais tu sais très bien qu’aucune guerre ne s’est arrêtée car les armes étaient trop puissantes. Vous voulez absolument gagner tous les deux donc l’un de vous deux va certainement utiliser cette arme et déclencher la fin du Monde. Ne crois-tu pas qu’il est temps d’arrêter ce jeu stupide et suicidaire ? Vous êtes obligé de vous entendre. Donc, réunissons-nous et discutons. Toi et Xi, d’un côté, moi et Joe de l’autre, ça m’étonnerait beaucoup que nous n’arrivions pas à nous entendre pour vivre enfin en paix sur la plus belle planète de l’Univers. Derrière l’action de la Russie en Ukraine, il y a le ressentiment d’au moins une moitié de l’humanité, contre l’hégémonie et le colonialisme perpétré pendant plusieurs siècles par le monde occidental. Faire l’impasse sur cette question, c’est ignorer ou refuser la vérité. Armer l’Ukraine contre la Russie, c’est réarmer l’Occident contre tous ces pays sous-développés ou du Tiers-monde, qui n’ont pas oublié le passé. S’asseoir tous autour d’une table et reconnaître ces vérités historiques, serait un premier pas vers une négociation de tous les peuples pour éviter le pire qui nous attend. Redistribuer les cartes du bon-sens, de l’équilibre et de la justice, pour une humanité apaisée, voilà le véritable enjeu de la crise actuelle. Il n’y a pas trop d’alternatives. C’est l’escalade destructrice ultime de la violence guerrière, ou l’apaisement définitif de tout conflit. Il serait aujourd’hui suicidaire de ne pas faire le bon choix. Non, Monsieur Macron (cf. JIR du 15/4/2023 – « Diplomatie de haute couture ») s'agissant d'un risque grave de confrontation Est/Ouest, ce n'est pas à la Chine seule d'intervenir dans cette affaire. C'est faire preuve de méconnaissance du problème ou d'hypocrisie que d'occulter la vérité. Il y a tension entre l'Est et l'Ouest. Il y a un fort risque de conflit mondial autrement plus grave que le problème Russie/Ukraine. Toutes les nations sont concernées, toutes les nations doivent se concerter pour sortir de cette crise qui menace tout le monde.Pour sortir l’Humanité du sentier boueux qui mène à l’Apocalypse, il y a des pistes possibles que nous devrions explorer. Au lieu de cela, une moitié du Monde se dresse bêtement contre l’autre moitié et continue de jeter de l’huile sur le feu, comme si ce chemin boueux était le seul possible. De part et d’autre, peu de voix s’élèvent pour explorer d’autres voies. Y aurait-il dans l’inconscient collectif, l’envie suicidaire d’en finir une fois pour toute ? La passivité des peuples, en tout cas, fait froid dans le dos. En l’occurrence, défendre bec et ongle l’un des deux belligérants sans voir plus loin que le bout de son nez, relève pour le moins d’une très grande passivité intellectuelle pour ne pas dire un aveuglement incompréhensible.Pour ma part, envers et contre tout, envers et contre tous, je ne me résigne pas. Alors, tel un naufragé, je jette à la mer cette bouteille que je crois être notre dernière chance. Pétri d’une culture que je crois universelle et non partisane, élevé dans un monde qui s’ouvre timidement et maladroitement à l’universalisme, tel le Petit Poucet, j’ai pris l’habitude de m’élever tout en haut de l’arbre pour retrouver mon chemin. Mieux, depuis quelque temps, nous pouvons monter plus haut encore. J’adopte donc l’attitude d’un extra-terrestre qui observerait de loin la planète Terre et ses habitants. Depuis les quelques millions d’années qui ont vu se développer ici, de façon magistrale, la vie sous toutes ses formes, je dois dire que ce spectacle éblouissant a de quoi faire rêver tous les êtres pensant de l’Univers. Plus récemment est apparu sur cette planète, une espèce hors norme que l’on nomme les Humains. C’est donc cet animal-là qui, aujourd’hui menace toute forme de vie sur la plus belle planète de l’Univers. J’aime trop cette planète pour fermer les yeux et laisser faire. Mon message est bien modeste, car je ne fais pas partie des grands de ce monde ni des grands experts qu’il abrite. Si ce message est imparfait et maladroit, ne m’en voulez pas. Tout ce que j’espère c’est qu’il donne à d’autres, l’idée de chercher, eux aussi, à sauver la Terre et une humanité qui, à côté de ses grands défauts, possède aussi de prodigieuses qualités.La planète Terre étant organisée de façon pyramidale, plus ou moins démocratiquement, on peut dire qu’aujourd’hui, quatre personnes et tous leurs staffs et alliés respectifs, tiennent l’avenir de la planète Terre entre leurs mains : d’un côté, le monde occidental représenté par Volodymyr Zelensky et son nouvel allié Joe Biden, de l’autre, le reste du Monde représenté par Vladimir Poutine et son nouvel allié Xi Jinping. C’est une image de l’humanité qui diffère sensiblement de ce qu’elle était précédemment. Mais nous sommes toujours en présence de deux blocs qui s’affrontent et s’opposent. Sur une planète sphérique dont la forme symbolise magistralement cohérence, équilibre, harmonie et unité, il est temps de s’inspirer de cette cohérence, de cet équilibre, de cette harmonie et de cette unité pour assagir un peuple en grand danger. Il y eut des tentatives dans le passé. Les deux guerres mondiales ont déjà fait trembler cette humanité. Mais les actions menées, si elles présentaient un progrès, n’étaient pas à la mesure du problème posé. Voici donc, aujourd’hui, une troisième épreuve, une troisième et probablement dernière chance de sauver la planète et son humanité.Ce n’est pas seulement la sagesse, c’est l’instinct de survie qui doit guider les pas de nos chefs. Quel est en effet l’être éclairé qui n’a pas compris que la dynamique guerrière de deux blocs, conduit aujourd’hui immanquablement au désastre total, sans commune mesure avec ce que nous avons connu au cours des deux guerres mondiales précédentes ? On ne connais pas avec certitude la puissance actuelle des bombes nucléaires mais, selon les modèles déjà testées par le grandes puissances, on sait que cette puissance va de 30 fois à 3000 fois la puissance des bombes de 1945. Il semble inutile d’aller plus loin dans la description du risque que nous courrons tous en cas d’escalade guerrière. Cette escalade doit donc être interrompue par tous les moyens possibles.Donc, on s’arrête de jouer au plus fort et on discute :Derrière l’action de la Russie en Ukraine, il y a le ressentiment d’au moins une moitié de l’humanité, contre l’hégémonie et le colonialisme perpétré pendant plusieurs siècles par le monde occidental. Faire l’impasse sur cette question, c’est ignorer ou refuser la vérité. Armer l’Ukraine contre la Russie, c’est réarmer l’Occident contre tous ces pays sous-développés ou du Tiers-monde, qui n’ont pas oublié le passé. S’asseoir tous autour d’une table et reconnaître ces vérités historiques, serait un premier pas vers une négociation de tous les peuples pour éviter le pire qui nous attend. Redistribuer les cartes du bon-sens, de l’équilibre et de la justice, pour une humanité apaisée, voilà le véritable enjeu de la crise actuelle. Il n’y a pas trop d’alternatives. C’est l’escalade destructrice ultime de la violence guerrière, ou l’apaisement définitif de tout conflit. Il serait aujourd’hui suicidaire de ne pas faire le bon choix.