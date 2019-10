A la Une ... Il séquestre un enfant, abuse de lui puis se suicide sous ses yeux

C'est un fait-divers particulièrement sordide que relate la presse écrite ce mercredi. Lundi, un enfant de 13 ans s'est fait enlever par un pédophile notoire, à Montgaillard. Le prédateur, Kevin Hoareau, avait été mis en examen en juin dernier pour viol sur mineur et détention d'images pédopornographiques, mais laissé en liberté, il a récidivé lundi.



Lundi après-midi, dans le quartier de Montgaillard, un passant alerte la police, inquiet de voir les jambes d'un enfant dépassant d'une voiture, l'enfant criant d'horreur. La BAC arrive sur les lieux, trop tard : la voiture a disparu. La plaque d'immatriculation révèle que la voiture appartient à un dangereux prédateur sexuel, Kevin Hoareau. Il faudra en revanche plusieurs heures pour identifier l'enfant, dont les parents, séparés, étaient persuadés qu'il était chez l'autre parent. Le petit avait été appâté grâce au jeu en ligne Fortnite, son agresseur lui avait promis de l'argent virtuel.



Une course à la montre débute alors, le séquestreur ayant été en possession d'images pédopornographiques particulièrement violentes. Hier matin, le parquet de Saint-Denis était sur le point de lancer la procédure alerte enlèvement, mais l'enfant a été retrouvé, errant en état de choc en bordure de forêt, à Sainte-Rose. L'enfant a tout d'abord appelé ses parents pour les rassurer, puis a mené les enquêteurs sur les lieux de sa séquestration, où le corps de Kevin Hoareau était pendu à un arbre. Sur place, les forces de l'ordre ont trouvé tout un attirail pour faire disparaître un corps : javel, scie...



L'enfant a certainement échappé à la mort, mais a été abusé sexuellement. L'enquête dira peut-être ce qui a motivé Kevin Hoareau à mettre fin à ses jours plutôt qu'à ceux de l'enfant. Zinfos974 Lu 8266 fois







