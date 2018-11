Il se taillade les veines au beau milieu d'une pharmacie

Hier après-midi, à Bras Panon, un homme d'une quarantaine d'années a fait irruption dans une pharmacie, y criant son désespoir. Il menaçait de se tailler les veines, le pharmacien a tenté de le raisonner et de l'empêcher de se suicider, en vain. Au beau milieu de la pharmacie, le désespéré s'est ouvert les veines et s'est vidé de son sang devant un public médusé.



Les pompiers sont arrivés très vite sur place et ont mis fin à l'importante hémorragie, avant de le transporter à l'hôpital, rapporte la presse écrite. Les jours du suicidaire ne sont plus en danger.