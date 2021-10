La grande Une Il se présente à l’hôpital avec le pass sanitaire d’Emmanuel Macron

Un jeune homme de 19 ans s’est rendu à une consultation dans un hôpital marseillais où il a présenté le pass sanitaire du président de la République. Il a été placé en garde à vue. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Lundi 11 Octobre 2021 à 10:50

C’est une erreur de jeunesse qui coûte cher. Mardi 5 octobre, un jeune homme s’est présenté dans un hôpital du 9e arrondissement de Marseille pour une consultation. Ne possédant pas de pass sanitaire, le patient de 19 ans présente le QR Code d’Emmanuel Macron en arrivant sur les lieux.



Le pass sanitaire du chef de l’État a fuité sur internet il y a quelques jours et le jeune homme se l’est procuré "pour rigoler". Voyant le nom du président s’afficher, les vigiles l’ont laissé passer avant de prévenir les forces de l’ordre.



Les policiers l’ont interpellé et placé en garde à vue. Il a reçu une contravention de 4e classe pour présentation d’un document sanitaire appartenant à un tiers lors d’un contrôle d’accès à un lieu dans le cadre de la lutte contre la propagation de l’épidémie.



Pour rappel, présenter un pass sanitaire appartenant à autrui est passible d’une amende de 4e classe de 750€, baissée à 135 € si elle est payée immédiatement. En cas de récidive dans les 15 jours, celle-ci grimpe à 1500 euros.



