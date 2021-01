La grande Une Il se lance un défi sportif pour les enfants malades du cancer

Alain Fiandino, sportif de 35 ans se lance un défi: un trail nommé "Intenseman" en trois étapes, afin de sensibiliser son public aux cancers pédiatriques. Un film d'une quinzaine de minutes sera réalisé durant les épreuves et diffusé dans les hôpitaux, à destination des enfants. Une aventure pour laquelle il invite chacun à venir l'encourager et à participer à sa cagnotte en faveur de l'hôpital de Bellepierre. Par Aglaë Hoarau - Publié le Lundi 4 Janvier 2021 à 08:28 | Lu 664 fois

C'est pour la cause des enfants malades, mais aussi pour mettre La Réunion en valeur en prouvant "qu'il est possible de nager sur l'Ile sans être mangé par un requin", que le sportif Alain Fiandino compte mener à bien son défi ce 4 et 5 janvier. Il s'agira pour lui de nager 5 km au départ de Saint Pierre (à 6 heures du matin), puis de rouler 210 km à vélo en direction du Sud Sauvage, puis enfin de courir 40 km jusqu'à la Plaine des sables.



Un physique entrainé



Le trentenaire peut compter sur sa force physique pour espérer arriver au bout de son périple. Après avoir pratiqué le foot depuis le plus jeune âge, il s'est mis au trail, discipline exigeante, le marseillais n'imaginant pas la vie sans sport. A son arrivée en 2015 sur l'Ile de La Réunion, il s'est mesuré à pas moins de 4 grands raids. Une expérience forte, qui ne le dispense cependant pas de 6 mois de préparation pour réussir cette nouvelle aventure. Une préparation à la fois organisationnelle, physique et mentale, sophrologie et belle énergie aidant.



Des proches emportés par le cancer



La perte de proches motive cet homme discret: "je ne veux parler de moi mais plutôt de la cause que je défends", dit-il. Il a vu son père, sa tante puis son oncle être emportés par la maladie, aussi s'est-il engagé auprès de l'association "Guerirduncancer" pour honorer leur mémoire. Si chaque événement sportif organisé par Alain Fiandino est accompagné d'une cagnotte à destination de l'association Guerirduncancer, cette fois, elle sera à destination du service d'oncologie de l'hôpital de Bellepierre.