Il s'introduit dans une case, se fait des bouchons et attend tranquillement devant la télé

Un jeune homme de 23 ans, Ulrick.L devait répondre de vol dans une habitation en date du 16 mai dernier. D’abord présenté le 20 mai au tribunal, son audience avait été renvoyée afin qu'il puisse être soumis à une expertise psychologique. En effet, le jeune homme est quelque peu psychotique et prétend entendre des voix.



Le 16 mai, il s'introduit par la baie vitrée restée ouverte dans une maison de la Plaine des Palmistes. Affamé et frileux, il se fait quelques bouchons, prend une bière et des gâteaux apéritifs, enfile un sweat et un piercing de nez qu'il trouve dans la chambre, avant de se caler confortablement dans le canapé pour regarder la télé.



Toutes les bonnes choses ayant une fin, le propriétaire, parti faire du sport, revient et trouve notre cambrioleur émérite bien installé, regardant tranquillement la télé. Surpris en flag, Ulrick se lève, met les mains en l'air et dit : "Excuse, excuse" sans aucune agressivité. L'homme le maîtrise et appelle les gendarmes qui placent Ulrick en garde à vue.



Cet après-midi, la présidente, se référant au rapport de l'expert, est sans équivoque sur l'état psychologique du jeune. Il fait état d'une personnalité psychopathique ainsi que d’un syndrome psychotique. Le rapport fait état d'une altération partielle du discernement.



Le jeune homme a vu sa vie basculer après le décès de sa mère. Titulaire d'un CAP de boulanger, il a arrêté de travailler après ce drame et a commencé à plonger dans la consommation de produits stupéfiants. Il totalise 2 tentatives de suicide, 2 hospitalisations en psychiatrie, dont une d’avril à mai 2019 pour un délire de persécution. Sous le coup d'une peine aménagée avec un bracelet électronique, il l'a enlevé car il était persuadé que quelqu'un le regardait via le bracelet. S’en est suivi un traitement neuroleptique. Il affirme que le jour des faits, il a été guidé par des voix et reconnaît qu'il n'avait pas pris correctement son traitement.



Pour autant, la procureure ne retient que la répétition des faits de même nature chez le prévenu qui fait état de 3 mentions à son casier. Elle requiert 6 mois de prison dont 3 avec sursis et le maintien en détention. Son avocate, Me Chantal Laguerre, rappelle à la cour que son client était hospitalisé quelques jours avant les faits. "Il rentre et il s'installe mais ne fait rien. Il s'excuse et se laisse faire quand le propriétaire arrive. Il faut aussi prendre en compte sa situation et non pas que les faits. La vraie question est pourquoi a-t-il fait cela ? Il n'a pas toujours été comme ça, il a perdu pied depuis la mort de sa mère et ne s'en est pas remis, il ne va pas bien. Le docteur l'a déclaré curable et réadaptable", argumente-t-elle auprès de la cour.



Visiblement entendue par le tribunal qui retient l'altération du discernement, Ulrick, est déclaré coupable des faits. Il est condamné à une peine de 6 mois de prison avec sursis et une obligation de soins. Regis Labrousse Lu 2227 fois





