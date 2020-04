Il s'évade menottes aux poignets pendant sa garde à vue

Ulrich M., jeune homme de 25 ans, est SDF sur la commune de la Possession. Dans la nuit du 19 au 20 mars dernier, il s'est mis en quête de quelques objets de valeur.



Pour ce faire, il casse et détériore pas moins de 5 véhicules appartenant à des particuliers. Il est interpellé puis placé en garde à vue par les gendarmes pour destruction, dégradation et détérioration de biens. Il devait également répondre d'usage et de détention de stupéfiants tels que zamal, ecstasy et rivotril. Il avait également en sa possession plusieurs armes blanches dont un coup de poing américain et un couteau.



7 mentions à son casier



En théorie seulement ! En effet, Ulrich M. n'a rien trouvé de mieux à faire que de s'enfuir, menottes aux poignets, et se soustraire à la surveillance de ses gardes. Il est finalement récupéré 10 jours plus tard. Le voilà devant le tribunal de Champ fleuri ce mercredi après-midi, tout équipé de masque et de gants, situation sanitaire oblige, présenté dans le cadre de la comparution immédiate. Bien conseillé par son avocate, compte tenu des faits qui lui sont reprochés et de ses 7 mentions à son casier - toutes pour des faits de vol - il a la sagesse de demander un délai pour préparer sa défense.



Sans surprise, la procureure demande son maintien en détention afin de prévenir la réitération des faits mais surtout pour assurer sa présentation à la prochaine audience. La présidente prononce le renvoi au 3 juin prochain et maintient le prévenu en détention provisoire. À noter que l'ordonnance de 26 mars dernier, en rapport avec l'état d'urgence sanitaire, permet de renvoyer les affaires avec un délai maximum de 10 semaines contre 6 auparavant.