A la Une . Il s’en prend à un pompiste qui l’aurait regardé de travers

Quelle mouche a bien pu piquer ce client de la station Jaffar du Port hier matin, pour qu’il en arrive à balancer son café chaud au visage d’un pompiste avant de tenter de le frapper ? Par Charlotte Molina - Publié le Jeudi 16 Juillet 2020 à 07:53 | Lu 1335 fois

Il n’est que 10h du matin ce mercredi, lorsqu’un client de la station Jaffar du Port, d’apparence calme, pète un câble.



Jugeant qu’un pompiste le regarde de travers, il lui jette sa boisson chaude au visage avant de tenter de s’en prendre à lui physiquement, comme le relate Le Quotidien.



Les policiers sont rapidement appelés, mais une fois sur place, trois agents recevront également des coups et seront légèrement blessés.



L’homme est déchainé, et parvient même à briser la vitre de la voiture de police alors qu’il est allongé à l’arrière.



L’homme a été placé immédiatement en garde à vue et sera déféré ce jour au tribunal de Champ Fleuri.



Peut-être faut-il qu’il passe au décaféiné…



Charlotte Molina Poseuse de questions qui fâchent, j’aimerais pouvoir arrêter la musique qui joue constamment dans... En savoir plus sur cet auteur

Publicité Publicité