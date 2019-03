Il roule sans casque et insulte les policiers

Hier, au Port, un jeune homme de 20 ans circulait sur un deux-roues, cheveux au vent, sans casque pour se protéger la tête. Les policiers ont tenté un contrôle, l'infraction étant évidente. Le jeune homme ne l'a pas entendu de cette oreille et a pris ses jambes à son cou.



Rattrapé, le jeune homme s'est rebellé, et a copieusement insulté les agents de police, qui l'ont conduit en garde à vue au commissariat. Le jeune est déjà connu des forces de police, selon la presse écrite, il sera sans doute poursuivi pour outrage et rébellion, en sus de l'infraction au code de la route.