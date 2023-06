Faits-divers Il roule en scooter sans casque et tombe... pour trafic de stupéfiants

Rouler en scooter sans casque est dangereux et surtout interdit, mais c'est avant tout une question de bon sens quand on officie dans le trafic de stupéfiants. Un jeune homme de 27 ans l'a appris à ses dépens le 23 mai dernier dans la commune du Port. Par Regis Labrousse - Publié le Mardi 30 Mai 2023 à 10:30

Azzid M. vient d'acheter un scooter qu'il a fini de réparer. Sans permis ni assurance, il n'hésite pas à partir l'essayer. Et, pour ne rien gâcher, il part sans casque. Voyant la police qui effectue un contrôle, il laisse le scooter sur place et tente de fuir en courant avant d'être rattrapé. Comme il le dit au président d'audience : "Je venais de l'arranger et comme par hasard, je suis contrôlé". Les agents le fouillent et trouvent sur lui 7,7 g de cocaïne répartis en 11 pochons et une balance de précision dans la sacoche du scooter. "Je les ai trouvés sur le trottoir", indique-t-il lors de sa garde à vue (GAV).



Le meilleur reste à venir pour les policiers qui, suite à la perquisition de son domicile, découvrent 850 euros en espèces et les clés d'une Audi qu'il vient d'acheter au nom de sa mère dans lequel il cache une arme de poing de 9 mm.



Cette fois encore, il a une explication : "Je ne suis pas bien car j'ai perdu un enfant il n'y a pas longtemps, je voulais me suicider. Je l'ai caché dans la voiture pour que mes frères ne le trouvent pas". Pour ne rien arranger, il doit également se justifier sur les insultes et le coup de genou à la cuisse qu'il a porté à un policier lors de la GAV. Pour autant, ce lundi lors de son audience en comparution immédiate, il poursuit dans la même veine. "Je suis un consommateur, je ne suis pas un trafiquant, je ne suis pas un tueur", martèle le prévenu à l'audience alors que l'exploitation de son téléphone met en évidence au moins un "deal" avec un acheteur, des photos de cocaïne et de billets en grande quantité.



"Il se moque éperdument du tribunal, il ne reconnait rien"



"Oui j'assume j'ai pris les photos mais c'est pas à moi, c'est aux gars de la cité", explique-t-il au tribunal, rappelant qu'il travaille et qu'il a retiré les 850 euros retrouvés chez lui. Le président, faisant état des 13 mentions sur le casier du prévenu, le reprend de volée : "Trouvez-vous normal d'acheter une Audi A6 alors que vous n'avez pas le permis et que vous n'avez toujours pas remboursé ce que vous devez aux parties civiles ?". "Je paie petit à petit", indique benoitement le prévenu. "Il se moque éperdument du tribunal, il ne reconnait rien", tance le procureur. "On retrouve 11 pochons avec 7,7 g de cocaÏne, une arme de 9 mm ce qui laisse clairement penser à un trafic de stupéfiants", poursuit le parquet



"Il y a une transaction sur son téléphone (...), à chaque fois qu'il ment, il est rattrapé par les faits. Il y a une photo avec au moins 20 gr de cocaïne, ce n'est pas une paille. Il a 13 mentions pour des infractions crapuleuses et violentes, il est en récidive et encourt 20 ans. Je vous demande une peine de 5 ans de prison avec confiscation des scellés", requiert le parquet.



"En quoi une photo sur son téléphone fait de lui un trafiquant ? "



"Ce n'est pas un trafiquant notoire et de plus, ça fait 5 ans qu'il n'a pas fait parler de lui. Il reconnait qu'il consomme et qu'il revend à un pote, ce sont deux addicts. En quoi une photo sur son téléphone fait de lui un trafiquant ? Il n'y a aucun lien entre l'arme et un quelconque trafic de stupéfiants, l'arme n'a jamais été utilisée. Ce ne sont pas 5 ans de prison qui vont résoudre tous les problèmes de la Réunion", plaide la défense qui demande un quantum moins important.



Dans son délibéré, le tribunal retient la récidive et estime qu'il s'agit d'un trafic de stupéfiants. Le prévenu est condamné à 3 ans de prison avec maintien en détention. La confiscation intégrale des scellés est ordonnée.