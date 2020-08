A la Une .. Il roule à 170 km/h sur la quatre voies, en récidive et sans assurance

Les gendarmes étaient mobilisés sur les routes des quatre coins de l’île ce week-end. Ils y ont constaté 136 infractions dont 70 excès des vitesse. Une mention spéciale pour ce conducteur contrôlé à 171 km/h sur une route limitée à 110 et déjà connu des militaires. Par Charlotte Molina - Publié le Lundi 10 Août 2020 à 07:06 | Lu 873 fois

Activité totale du WE: 136 infractions, dont 70 vitesses !



Une circulation importante a été observée, tout au long du week-end, sur l'ensemble des axes du département...



À cet effet, sur la côte Est de l'île, les motocyclistes de la BMO de Saint-Benoît ont concentré leur action, sur la mise en place de postes de contrôle de la vitesse sur des secteurs réputés accidentogènes. Malgré une présence forte et visible des effectifs gendarmerie, 11 interceptions d'usagers ont été rendues nécessaires, eu égard à la dangerosité de leur conduite. Une mention spéciale, pour ce conducteur, déjà connu des militaires, qui a été contrôlé en récidive d'excès de vitesse, de plus de 50km/h, soit 171 km/k pour une limitation à 110, qui circulait sans assurance, en défaut de contrôle technique, sans mutation de carte grise depuis l'acquisition du véhicule et dont la situation de son permis de conduire devra faire l'objet d'une enquête ultérieure auprès des autorités...Son véhicule sportif a été immédiatement immobilisé et placé en fourrière administrative.





Sur la côte Ouest, les motocyclistes de la BMO de Saint-Paul étaient présents samedi soir à compter de 17h00, sur le secteur de la Ravine Saint-Leu, en vue d'appuyer les effectifs de la compagnie engagés sur un service d'ordre public, consacré à la sécurisation du rassemblement de plusieurs milliers de personnes, lors d'un concert électro, ayant pris fin à 02h00 du matin. Au cours de ce service, malgré une forte présence des forces de l'ordre, 4 usagers se sont fait particulièrement remarquer et ont été sanctionnés pour conduite sous stupéfiants, défaut d'assurance et pneus lisses.



Dans la même nuit, une opération coordonnée, a été menée de 23h00 à 3h00 par l'EDSR sur le secteur de Saint-Gilles, à proximité immédiate des lieux de rassemblement festifs. 6 alcoolémies dont 4 délictuelles, 1 défaut de permis de conduire, 1 défaut d'assurance et 2 immobilisations avec mise en fourrière ont été constatés.



Poursuivant, leurs services dans la journée du dimanche, lors du retour des plages, les motocyclistes de la BMO de Saint-Paul, renforcés par les effectifs du DSIR/EDSR constitués des réservistes de la gendarmerie, ont été amenés à constater 18 autres infractions dont, 3 conduites addictives, 7 téléphones, 4 refus de priorité, 1 défaut de permis de conduire, 1 non port de casque et 1 non port de la ceinture de sécurité, ainsi qu'1 défaut d'assurance. Par ailleurs, les matériels de contrôle automatisé de la vitesse ETED/CSA de la BMO Saint-Paul, déployés lors de 3 services spécifiques sur la RN1, à des emplacements ayant fait l'objet de constatation d'accidents, ont relevé durant le week-end plus de 60 infractions.



Sur le secteur Sud, la BMO de la Rivière Saint-Louis, engagée sur plusieurs services journaliers et nocturnes, lors du week-end écoulé a relevé 32 infractions graves génératrices d'accidents, soit 6 alcoolémies, 4 conduites sous stupéfiants, 7 téléphones, 5 ceintures, 6 refus de priorité, 2 franchissements de feu rouge, 1 non port de casque et 1 dépassement dangereux.



Depuis la fin du confinement, une hausse des accidents graves a été observée sur les routes réunionnaises. Les conduites addictives, les excès de vitesse et les refus de priorité sont à l'origine de la majorité des drames de la route. Le respect du Code de la route n'est pas négociable. Les contrôles vont se poursuivre, pour que la majorité des usagers puisse se déplacer en Sécurité.



Charlotte Molina Poseuse de questions qui fâchent, j’aimerais pouvoir arrêter la musique qui joue constamment dans... En savoir plus sur cet auteur

Publicité Publicité