Il retrouve son chien massacré à coups de pierres

C’est une scène d’une rare violence qui s’est déroulée chez Arthur* vendredi dernier. Réveillé par son colocataire qui lui annonce que les voisins "vont tuer les chiens", il s’habille en panique et sort dans sa cour.



Son chien, un croisé berger de 5 ans, se trouve par terre, en sang. "Mon voisin et son fils sont venus dans ma cour et se sont acharnés sur lui à gros coups de pierres, raconte-t-il, des pierres qu’il fallait porter à deux mains". Le chien mourra dans la nuit chez le vétérinaire d’une hémorragie interne et cérébrale.



Selon lui, les voisins se seraient vengés. Leur chat s’étant trouvé chez Arthur, il aurait été tué par les chiens. "Ça fait 8 ans que j’habite ici. On se disait bonjour, c’est tout", ajoute le propriétaire de Rantanplan. S’il a peur des représailles, il compte néanmoins porter plainte. "On ne peut pas laisser les gens faire des choses pareilles sans que ça se sache".



*prénom d’emprunt