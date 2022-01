A la Une . Il renverse un cycliste de 14 ans et prend la fuite : Le conducteur mis en examen

L'automobiliste qui a renversé et trainé sur plusieurs mètres un jeune cycliste le week-end dernier pourrait prochainement répondre de ses actes devant un tribunal. Il vient d'être mis en examen et placé sous contrôle judiciaire le temps de l'enquête. Par RL - IS - Publié le Mardi 18 Janvier 2022 à 14:23





Les faits se sont déroulés samedi soir dernier. Un cycliste de 14 ans circulait à Saint-Benoit lorsqu'il a été violemment percuté par un véhicule. Trainé sur plusieurs mètres, l'adolescent a été grièvement blessé. Transporté d'urgence après l'intervention du SAMU et des secours, il a subi plusieurs opérations. Cependant, ses jours ne seraient actuellement plus en danger.



Le chauffard avait pris la fuite



Ce mardi matin, le mis en cause a été déféré au Palais de justice de Champ Fleuri puis présenté à un juge d'instruction - une information Zinfos974. Ce dernier lui a signifié sa mise en examen pour "blessures involontaires avec ITT inférieure à 3 mois avec circonstances aggravantes" avant de décider de son placement sous contrôle judiciaire, le temps que se poursuivent les investigations.



""Il faudra déterminer les causes exactes du choc et notamment où et comment circulait l'accidenté", pose Jean-Christophe Molière. Le conseil souhaite que toute la lumière soit faite sur la responsabilité éventuelle de son client.



