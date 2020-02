Il refuse un contrôle routier puis déclare sa voiture volée le lendemain

C’est pour dénonciation mensongère à une autorité judiciaire et refus d’obtempérer à une sommation de s’arrêter, que cet ancien commercial était jugé ce mardi au tribunal de Saint-Pierre, comme l’indique le JIR.



Il y a deux ans, il avait refusé de s’arrêter malgré une sommation des gendarmes, alors qu’il était au volant de son véhicule. Curieusement, il se rend à la gendarmerie du Tampon le lendemain pour déclarer le vol de sa voiture.



Il aurait retrouvé son véhicule deux mois plus tard, avec uniquement la radio manquante.



Mais avec déjà deux condamnations à son casier pour conduite en état d’ivresse, le tribunal ne trouve pas ses explications crédibles et conclue à une tentative d’éviter un contrôle d’alcoolémie. Il le condamne à 4 mois d’emprisonnement avec sursis.