Il reconnait son agresseur au couteau 2 ans après

C'était il y a deux ans : un homme se fait violemment agresser au couteau, suite à une altercation à Saint-Pierre. De son agresseur, il ne peut faire qu'une description sommaire, sous le choc du coup de couteau qu'il a reçu, de la part d'un parfait inconnu. La police a donc peu d'éléments pour retrouver l'agresseur, et l'affaire n'avance pas durant deux années, car il n'y a pas non plus de caméra de surveillance sur les lieux des faits.



Coup de tonnerre il y a quelques jours : alors qu'il se trouve à La Ravine des Cabris, l'homme reconnait formellement son agresseur. Il appelle immédiatement la police, qui arrête un homme d'une quarantaine d'années, totalement ivre, avec pas moins de 3 grammes d'alcool par litre de sang. Le présumé agresseur répondra de ces accusations dans le cadre d'une convocation par un officier de police, précise le Quotidien.