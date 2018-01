Il publie 2 sextapes de son ex-copine : 14 mois de prison requis

Le revenge porn, pratique à la mode chez les fâcheux, décidés à se venger d'une rupture amoureuse non digérée, consiste à publier sur les réseaux sociaux des vidéos d'ébats sexuels, à fins d'humiliation.



C'était un couple d'une quarantaine d'années, aux moeurs libres, qui fréquentait des lieux réservés à ceux qui partagent leur liberté sexuelle, et qui filmait régulièrement ses ébats. Après que sa compagne ait mis fin à leur relation, l'homme a tout d'abord envoyé des vidéos au patron de son ex, avant de les mettre sur un site pornographique.



Traumatisée, la femme a porté plainte pour les deux publications, et c'est à huis-clos que le couple a été entendu hier. La femme demande 30 000 euros de dommages, et le parquet requiert 6 mois pour le premier délit, et 9 pour le second. La décision du magistrat sera connue le 1er février, rapporte la presse écrite.