Il provoque un accident en tentant de fuir les gendarmes : Le jeune de 27 ans mis en examen

Un conducteur âgé de 27 ans a refusé de s'arrêter malgré les injonctions des motocyclistes de la BMO de La Rivière St-Louis, dimanche après-midi à l'Etang-Salé. Dans sa fuite, il a percuté violemment une voiture au niveau de l'intersection de la route de Croc Parc et du D11. Il avait réussi à prendre la fuite.



"Les motocyclistes qui suivaient à bonne distance le véhicule du fuyard, ont stoppé leur poursuite pour porter secours aux trois personnes du véhicule des victimes. Fort heureusement cette collision n'a pas eu de graves conséquences, seule la passagère étant légèrement blessée", rappelle l'Escadron départemental de sécurité routière.



Un dispositif de recherches avait aussitôt été mis en place et dirigé par le commandant de compagnie de Saint-Pierre. Le fuyard a pu être arrêté au domicile d'un de ses proches à 18h15. Placé en garde à vue, il est poursuivi pour refus d'obtempérer, mise en danger de la vie d'autrui, délit de fuite ainsi que pour d'autres infractions au code de la route. Les contrôles de l'alcoolémie et des stupéfiants réalisés sur sa personne se sont avérés négatifs. La BMO de Rivière Saint-Louis a été saisie de l'enquête pour l'ensemble des faits reprochés.



En plus des faits énumérés, l'auteur est poursuivi pour blessures involontaires avec incapacité n'excédant pas 3 mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur. Le mis en cause a été présenté devant le Procureur de la République de Saint-Pierre le 26 juin après près de 44 heures de garde à vue.



Il s'est vu remettre une convocation devant le tribunal avec réquisition de placement sous contrôle judiciaire pour l'audience prévue le 10 juillet 2018.



Présenté au juge des libertés et de la détention, l'intéressé a reçu une ordonnance de placement sous contrôle judiciaire. Il a par ailleurs interdiction de conduire tout véhicule terrestre à moteur jusqu'à sa comparution devant le tribunal correctionnel.