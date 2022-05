La grande Une Il provoque un accident à 1,46 g/l : "C'est juste que je n'ai pas de chance"

Un jeune homme comparaissait ce lundi devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis pour avoir provoqué un accident alors qu'il roulait sous le coup d'une suspension de permis de conduire. Pour ne rien arranger, il était également en état d'ivresse. Par Regis Labrousse - Publié le Lundi 30 Mai 2022 à 16:54

Un jeune homme de 29 ans avait à répondre ce lundi de conduite sous l'empire d'un état alcoolique et de conduite sans permis. Complètement alcoolisé, il a en plus provoqué un accident. Le 25 mai, Christopher H. circule dans la commune de Saint-Benoit alors qu'il a bu, beaucoup bu. Il se déporte de sa voie et provoque un accident sur la voie d'en face. Les gendarmes interviennent et le contrôlent à un taux de 1,46 g/l d'alcool dans le sang.



Il est directement placé en garde à vue car il roule sans permis et sous stupéfiants. Compte tenu de la convocation qui l'attend pour les mêmes faits au mois de décembre 2022 - Conduite sans permis, sans assurance, sans controlé technique et face à un taux de 1,26 g/l le 29 janvier dernier - le parquet décide de le juger directement en comparution immédiate.



"Je n'ai pas de problème avec l'alcool, c'est juste que je n'ai pas de chance", explique-t-il au président au regard des contrôles qu'il a subis par deux fois.



"Il doit cesser de conduire", tance la procureure qui requiert une peine 4 mois de prison ferme aménagée avec un bracelet, l'annulation de son permis et l'interdiction de conduire sans dispositif de démarrage pour une durée d'une année. Il est finalement condamné à 4 mois de prison assortis d'un sursis probatoire mais devra suivre les obligations demandées par le parquet. Son permis est annulé.



