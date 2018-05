Faits-divers Il profite un peu trop de son weekend et finit en prison

Il y a certains cas comme ça... Ceux qui passent leur temps à entrer en prison, ressortir, puis entrer à nouveau. Pas étonnant donc que quand J.J décide de passer un bon weekend, il finit en prison. Encore une fois. Multirécidiviste avec 20 mentions sur son casier judiciaire à seulement 25 ans, J.J n’a pas été sage samedi.



Il comparait devant le tribunal correctionnel de Champ-Fleuri ce lundi pour avoir causé un accident, s’être enfui, avoir tabasser un homme et pour être détenteur de cannabis. Tout ça, samedi dernier.



Les gendarmes sont appelés pour un homme inconscient sur la chaussée à Sainte-Marie. Il se serait pris un coup de poing devant un bar, lui valant 4 jours d’ITT. Alors qu’il reprend connaissance, il ne se souvient de rien. Trop d’alcool. Mais les gendarmes voient une voiture prendre la fuite, au loin. Agressif, alcoolisé et sous l’effet, J.J est difficilement interpellé.



En garde à vue, lui non plus ne se souvient de rien. Pas étonnant vu son état. Heureusement qu’un témoin est là pour l’identifier. Les forces de l’ordre s’aperçoivent alors qu’une autre procédure est en cours concernant cet individu. Il aurait en effet causé un accident, toujours à Sainte-Marie, quelques heures avant alors qu’il roulait en scooter sans casque. Il aurait heurté une voiture - que des dégâts matériels, heureusement – avant de prendre la fuite. Ça non plus il ne s’en souvient pas.



Sur son casier, des vols, violences (parfois avec armes), dégradations, vols en réunion… Tout ça depuis qu’il est mineur. Son dernier séjour en prison ne date d’ailleurs que de décembre dernier.



"Vous êtes dans votre état normal ?"



Devant le tribunal, la communication se fait difficilement. Il dit ne pas être accro à l’alcool ou au zamal. "Pourtant vous n’arrêtez pas de m’appeler Madame depuis tout à l’heure, remarque le président du tribunal, vous êtes dans votre état normal ?" C’est ensuite au tour de la procureure de poser les questions. "C’est une question piège ?" lui demande le prévenu.



Un délai lui a été accordé pour préparer sa défense car selon son avocat, difficile de répondre alors qu’il a si peu dormi. Mais direction la prison, à nouveau, au moins jusqu’à son audience, le mois prochain.

Soe Hitchon - soe.hitchon@zinfos974.com Lu 283 fois





Dans la même rubrique : < > De l'huile de vidange répandue sur la chaussée avant un rallye Dégradation de paillotes : Les deux manifestants jugés aujourd’hui