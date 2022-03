La grande Une Il profane la tombe de Sitarane, elle publie la vidéo sur les réseaux

La vidéo fait le tour des réseaux sociaux depuis hier. Un homme a visité la sépulture de Sitarane. Il buvait de l’alcool lorsqu’il a pris un collier de fleurs de la pierre tombale et s’est allongé sur la tombe. La scène a été filmée par une jeune femme qui l’accompagnait. Par Zinfos974 - Publié le Jeudi 24 Mars 2022 à 07:42

Les images de la profanation de la tombe de Sitarane ont été publiées hier sur le profil Facebook de Nanie Rose. Cette jeune femme très connue des internautes de La Réunion explique dans la vidéo qu’elle accompagnait son cousin au cimetière dans l’objectif de rendre hommage à sa grand-mère.



Mais la vidéo intitulée “Le COUSIN” montre l’homme enchaîner plusieurs actes de vandalisme au niveau de la tombe de Sitarane pendant que Nanie Rose lui intime de partir.



Les images montrent l’homme s’allonger à plusieurs reprises sur la tombe, mais aussi s’emparer d’un collier de fleurs déposé sur la pierre tombale pour se le passer autour du cou.



Dans une deuxième vidéo, le “cousin” est allongé sur la tombe, une bouteille d’alcool à la main et explique qu’il se trouve “dans sa baignoire”.



Pour rappel, le code pénal punit la violation ou la dégradation des tombeaux ou sépultures de peines allant jusqu’à un an de prison et 15.000 euros d’amende.