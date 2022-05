A la Une . Il prendra ses fonctions à la CCIR le 25 mai prochain : Pierrick Robert ne veut pas la jouer solo mais être un "fédérateur"

Vainqueur ce mercredi des élections à la Chambre de commerce et d'industrie de La Réunion, Pierrick Robert devra attendre l'assemblée générale de la chambre consulaire du 25 mai prochain pour être officiellement investi dans ses nouvelles fonctions. Ce dernier veut jouer collectif avec l'ensemble des collectivités et du milieu économique, tout en étant "dans la continuité" de son prédécesseur Ibrahim Patel. "L’important ce n’est pas de se placer au-dessus ou être celui qui veut tout représenter ou tout gérer mais d'être celui qui veut fédérer et accompagner", clame le nouveau patron de la CCIR, qui s'est confié à nous au lendemain de sa victoire. Par SI - Publié le Jeudi 19 Mai 2022 à 09:34

Dans quel état d'esprit vous trouvez-vous ?



Dans un premier temps, je tiens à remercier l’ensemble des ressortissants et chefs d’entreprise qui nous ont fait confiance lors de cette élection. Je tiens également à remercier l’équipe qui a été à mes côtés pour travailler, particulièrement Ibrahim Patel pour son implication dans la campagne qu’on a menée.



Et aujourd’hui, nous nous engageons à mener un travail pour les ressortissants de la Chambre de commerce. Il y a une vraie proximité, un accompagnement fort et une protection forte pour eux dans cette période de crise. Effectivement, nous aurons une première assemblée pour élire le bureau, et à la suite de ça nous déploierons en urgence la feuille de route que nous avons établie et notre programme.



Justement quelles sont les grandes lignes de ce programme ?



Je suis moi-même chef d’entreprise et je connais parfaitement la situation économique. Je connais les difficultés et je vais m’attacher dès ma prise de fonction à être en relation avec les différents parties prenantes, que ce soit la Région, le Département, l’Etat pour que nous puissions établir ensemble un diagnostic et trouver des solutions parce que sinon nous serons proches d’une hécatombe au vu de la crise qu’on traverse. La priorité des priorités sera justement d’apporter des solutions rapides et urgentes pour les entreprises, qu’on puisse sauver justement notre économie.



Quels sont les projets qui vous tiennent à cœur ?



La transmission d’entreprise est aujourd’hui un sujet important. Nous avons en 2021 mis en place l’école supérieure de management mais aussi l’école du numérique. C'est sous cette mandature que nous allons commencer mettre en place l’école de l’entreprenariat, une école dédiée pour notre jeunesse réunionnaise qui veut entreprendre mais aussi une école qui sera utile pour la transmission d’entreprise. Former notre jeunesse pour que nous ayons demain une économie solidaire et que La Réunion soit un exemple, une terre d’excellence en matière économique.

Quelle sera la "patte Robert" sous cette mandature ?



Je ne veux pas être celui qui se met au-dessus du lot pour tout gérer. Non, je veux vraiment une adhésion du tissu économique réunionnais pour que nous puissions collaborer et travailler ensemble. Ce n’est pas une question de personnes ou de majorité ou de position… C’est une question vraiment de travail pour l’intérêt général. L’important ce n’est pas de se placer au-dessus ou être celui qui veut tout représenter ou tout gérer mais être celui qui veut fédérer et accompagner.



Allez-vous vous inscrire dans la continuité de votre prédécesseur Ibrahim Patel ?



Écoutez, Monsieur Ibrahim Patel a été un acteur incontournable pour la défense des TPE et PME à La Réunion. Il a été élu président de la Chambre de commerce en 2010, c’est un soutien qui a apporté toute sa collaboration et son énergie à faire en sorte que nous puissions gagner cette élection. Nous allons pouvoir travailler avec lui et nous avons aujourd’hui une équipe qu’il a préparée donc nous prenons la suite. Mr Patel aura comme tout chef d’entreprise un droit de regard sur la maison des entreprises qu’est la chambre de commerce. Mais aujourd’hui c'est l’équipe d’Action TPE-PME à la tête de la CCIR.



Élu aujourd’hui à la tête de cette dernière, comptez-vous poursuivre parallèlement à votre fonction de président votre engagement politique ?



Écoutez, à la Chambre de commerce il n’y a ni étiquette ni couleur politique. Je veux travailler avec l’ensemble et je dis bien l’ensemble des parties prenantes, c’est-à-dire les collectivités et les élus pour que nous puissions porter d’une seule voix l’économie réunionnaise. Nous avons à trouver des adaptations et je ne m’inscris pas du tout dans une dans une position politique mais plutôt dans une position économique pour construire l’avenir de La Réunion.