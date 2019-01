Il prend plusieurs coups de couteau … de son fils

Les disputes sont fréquentes et parfois violentes entre JE.P et son père. Jugé en comparution immédiate ce vendredi devant le tribunal correctionnel de Champ Fleuri, cet homme de 36 ans a attaqué son père mercredi matin dans la maison familiale à Bois-de-Nèfles Saint-Paul. Résultat : 30 jours d’ITT avec de nombreuses plaies dont deux profondes au ventre.



Certes, les membres de la famille racontent que JE.P est violent, qu’il a déjà agressé son père à coup de couteau, de galet et de sabre. Et oui, son casier porte la mention d’une condamnation pour violences avec arme et menace en 2007.



Mais ce père autoritaire refuse que son fils mange chez lui s’il ne paye pas. La cuisine est d’ailleurs fermée à clé. C’est d’ailleurs pour ça que la dispute a éclaté. "Même si vous avez raison sur le fond de la dispute, ça ne peut pas se finir comme ça", affirme la présidente du tribunal. Et un détail, qui n’en est pas un : JE.P est schizophrène et a déjà été hospitalisé une dizaine de fois, principalement pour des hallucinations.



Dans la salle d’audience, il sourit, rit parfois, et le prend à la légère. "Est-ce qu’on peut aller plus vite ?" demande-t-il. Mais le médecin a autorisé son jugement. Le voilà donc face à une procureure qui demande trois ans, dont deux avec sursis. Il est finalement condamné à 30 mois de prison dont 18 de sursis mise à l’épreuve.