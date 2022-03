A la Une . Il prend la fuite en scooter, se fait taser et finit écroué

Ce lundi, dans le cadre de la comparution immédiate, un jeune homme de 27 ans répondait de faits de conduite sans permis, sous stupéfiants et sans assurance, le tout en récidive, commis le 19 mars dernier. Déjà interpellé le 10 février dernier pour la même chose, il a été jugé pour l'ensemble de son œuvre. Par Regis Labrousse - Publié le Mardi 22 Mars 2022 à 15:26

Le 19 mars dernier, une patrouille de la compagnie de Saint-Benoit croise un jeune homme en scooter qui roule à vive allure. Les militaires décident de faire demi-tour afin de le contrôler. Gyrophare allumé, ils se signalent pour lui signifier qu'il doit s'arrêter. Mais le pilote décide de poursuivre sa route alors qu'il se retourne à plusieurs reprises.



En le suivant, les gendarmes constatent qu'il roule à 100 km/h en agglomération. Le pilote finit par perdre le contrôle de son 125 cm3 et percute le mur d'une habitation. Il se relève et va se planquer dans un bar à proximité. La patrouille le repère et l'interpelle mais non sans mal. Il est peu coopératif et oblige les hommes de la gendarmerie à utiliser leur taser par deux fois. Il est ensuite placé en garde à vue.



"J'étais stressé, j'avais peur qu'ils m'arrêtent. Quand j'ai vu le gyro, j'étais en stress et je suis tombé. Ensuite, je suis resté à l'entrée du bar ", explique le prévenu en récidive au tribunal. "Que dire à part qu'il est désespérant ! Il accumule les infractions routières et en plus, il a consommé des stupéfiants. C'est un comportement parfaitement irresponsable. Il est hors de question d'être indulgent avec lui !", tance la procureure qui requiert une peine de 1 an de prison dont 4 mois assortis d'un sursis probatoire, la révocation de 6 mois du précédent sursis et la confiscation du scooter. "Je lui ai dit que je ne pourrais pas faire de miracle aujourd'hui, mais il a besoin d'aide", plaide la défense qui demande une peine mixte.



Avec 6 mentions à son actif, le prévenu est finalement condamné à la peine de 10 mois de prison dont 6 mois de sursis probatoire, 6 mois de sursis sont révoqués et il lui est décerné un mandat de dépôt.



