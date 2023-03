La grande Une Il pratique un exorcisme sur sa fille : 4 ans de prison ferme pour ce père de famille

Thomas* a laissé ses démons l’envahir jusqu’à s’en prendre à sa fille. Dans la nuit du 1er au 2 avril 2022, il a tenté de "retirer le mal" de la fillette en lui frottant tout le corps avec du gros sel. Par PB - Publié le Jeudi 2 Mars 2023 à 19:24

Les faits décrits par l’enfant durant son audition sont glaçants. Séparé de la mère de sa fille, Thomas la récupère ce jour-là chez la grand-mère. La soirée se passe tranquillement devant la télévision quand soudainement le père de famille attrape sa fille par les cheveux, la soulève et la met dans la baignoire. Thomas interroge en boucle " C'est qui sa fille?". L’homme dans son délire arrose d’eau froide son enfant, lui frotte le corps mais aussi la langue avec du gros sel et l’étrangle. L’enfant de 7 ans hurle mais il ne s’arrête pas. Du sel est également retrouvé sur sa culotte. Thomas frotte jusqu’à léser.



La voisine du dessous est réveillée par les coups aux alentours de minuit. Elle entend les cris à chaque coup porté, relate-t-elle dans son audition. Avec d’autres voisins, elle décide de frapper à la porte de Thomas. Quand celui-ci finit par ouvrir, une forte odeur d’encens s’échappe de l’appartement. L’arrivée de la fillette complètement mouillée, les yeux gonflés et du sang s’échappant de la commissures des lèvres glace immédiatement la voisine qui s’empare de l’enfant. Thomas résiste d’abord pour empêcher qu’on lui prenne sa fille puis dans un deuxième temps, prenant vraisemblablement conscience de la gravité des faits, tente de fuir.



"Je devais retirer le mal", explique Thomas. Le jeune homme assure que la petite fille lui a parlé d’un cancrelat qui lui faisait mal. Pourtant l’enfant n’en fait jamais mention dans ses auditions. L’enquête montre en revanche que Thomas se comporte bizarrement depuis ses 18 ans. Il boit et fume du zamal régulièrement mais surtout ses proches disent qu’il entend des voix. Son ex, la mère de la victime, indique que l’électricien a effectivement des phases de délire. Il se met à genou et parle "malgache" mais n’a jamais penser à le faire interner car il n’était jusque-là pas violent. L’expertise psychiatrique montre une altération du discernement au moment des faits et une dangerosité criminelle.

Suivi spirituel avec un prêtre



Lui confirme à la barre avoir fait un suivi spirituel avec un prêtre parce qu'il n'était pas bien et n’avoir été condamné qu’une seule fois pour conduite sous l’emprise d’un état alcoolique en 2013. "Avec le recul, c’était pas à faire", répond-t-il aux juges.



La victime ne fait plus de cauchemar mais doit être encore accompagnée, informe Maître Nathalie Pothin représentante de l’Arajufa.



"La mort est passée de près sous les coups de son papa", appuie le parquet pour ses réquisitions. Le ministère public a compté 50 lésions sur le corps de l’enfant de 7 ans. Pour ces faits, le prévenu encourt 7 ans de prison. Retenant l’altération du discernement, il demande 4 ans de prison dont 6 mois avec sursis.



Pour sa défense, le bâtonnier George-André Hoarau dans ce dossier pose "une justice laïque sur un terreau religieux". Il évoque également le syndrome de l’accent étranger, une pathologie causée par des lésions cérébrales qui affectent la façon de parler, pour expliquer les "langages" parlés par son client en phase de délire, ou encore une étude de la sorcellerie à La Réunion. "Faire peser sur lui le poids de notre culture, de nos religions mélangées, ce n’est pas prendre en compte la réalité de ce dossier", plaide-t-il.



Le tribunal a rejoint finalement le parquet et condamné Thomas à 4 ans de prison dont 6 mois de sursis probatoire. Une obligation de soins psychiatriques et en addictologie a été prononcée. Père depuis peu d’un second enfant, il a reçu l’interdiction d’entrer en contact avec sa première fille victime. Une audience se tiendra prochainement pour évaluer ses préjudices.



*prénom d'emprunt