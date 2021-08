La grande Une Il poignarde son fils de 5 ans dans son sommeil pour se venger de son ex

Fou de colère en apprenant que sa compagne, dont il était pourtant séparé, avait une aventure avec son ami, un père de famille a tenté de tuer son fils en le poignardant pendant son sommeil. Il s'était ensuite tailladé la gorge. Par IS - Publié le Jeudi 26 Août 2021 à 09:47

"Je voulais me trancher la gorge, mais ça n'a pas marché". Des paroles et des actes invraisemblables sont reprochés à un père de famille dont nous tairons le nom afin de respecter la présomption d'innocence.



Ivre de rage en apprenant que son ex-compagne avait une aventure avec un de ses amis, Nicolas* a failli commettre l'irréparable. Depuis trois ans pourtant, le quadragénaire est séparé. "Ça se passe bien", a-t-il indiqué aux magistrats de la chambre de l'instruction chargés d'examiner sa demande de remise en liberté en attendant son procès. À l'origine de la rupture, une infidélité avait mis le feu aux poudres dans le couple. La compagne trompée avait décidé de refaire sa vie. "Vous ne supportez pas qu'elle fréquente vos amis ?" a résumé le président de l'audience. "Oui, c'est ça", a reconnu le mis en cause.



"Je ne suis pas violent"



Le jour des faits, l'homme avait eu l'indélicatesse de surprendre volontairement son ex-conjointe et son ami. Son sang n'avait fait qu'un tour. Il s'était précipité au domicile d'un de ses cousins afin de récupérer un couteau. "Vous avez trouvé un premier couteau en bois mais la lame n'était pas assez tranchante", a indiqué le président de la cour. Le père de famille a expliqué qu'il avait préféré se munir d'une lame très pointue. Il s'était alors rendu au domicile de son fils qui dormait paisiblement. Le père lui aurait alors volontairement planté la lame dans le ventre. Le bambin de 5 ans s'était brusquement réveillé et avait vu son père en train de se trancher la gorge. Il avait été arrêté dans son funeste geste par des personnes présentes dans le logement qui avaient réussi à forcer la porte.



"Je l'aime plus que tout. C'est pour ça que je voulais qu'il parte avec moi", a lancé le prévenu accusé de tentative de meurtre sur mineur de moins de 15 ans. "On est plus au temps des pharaons où l'on tue son enfant pour se venger", a fustigé le magistrat. "Je ne sais pas comment j'ai pu en arriver là. Je ne bois pas, je ne suis pas violent et je n'ai pas de casier", s'est défendu le père infanticide qui ne souffre d'aucun trouble psychologique.



Ce jeudi, les juges ont décidé de refuser de le laisser retrouver la liberté en attendant sa comparution devant un jury populaire.