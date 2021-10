A la Une . Il percute des pompiers à Petite-Ile: Retrait de permis et sursis pour le jeune conducteur pressé

Le 5 septembre 2020, un jeune homme de 19 ans perd le contrôle de sa C2 alors qu’il tente une manoeuvre dangereuse sous une pluie battante. En aquaplaning, il percute deux véhicules dont une ambulance des pompiers qui transporte une femme enceinte. Dans l’accident, une de ses amies est grièvement blessée. Par Prisca Bigot - Publié le Mardi 12 Octobre 2021 à 16:04

A la barre du tribunal correctionnel de Saint-Pierre ce mardi, Terry* ne semble pas encore prendre toute la mesure des conséquences de ses actes. Jeune conducteur depuis un an et demi, tout juste propriétaire d’une C2, il décide de se rendre à une fête d’anniversaire avec des amis à Saint-Joseph.



Il fait nuit, la pluie tombe, musique à fond, Terry "pousse" avec un ami. Mais au niveau de Petite-Ile sur la chaussée détrempée alors qu’il doit se rabattre sur une voie, Terry fait un aquaplaning et perd le contrôle de sa voiture. Il percute d’abord l’arrière d’une voiture puis l’avant d’un VSAV. Le véhicule de secours transporte une femme enceinte de 40 semaines sur le point d’accoucher. Plusieurs blessés sont à déplorer dont des pompiers mais surtout Morgane* qui se trouve à bord de la C2. La jeune femme est grièvement blessée et doit subir plusieurs opérations au dos et au ventre. 90 jours d’ITT lui sont délivrés.



Terry assure qu’il ne faisait pas de "pousse", qu’il n’utilisait pas son téléphone au moment de l’accident mais reconnait tout juste qu’il roulait vite. "Je suis désolé mais c’était un accident", déclare-t-il peu loquace. Le jeune homme de 19 ans au moment des faits avoue ne plus conduire ou très peu depuis l’accident. Comme rédemption, il indique vouloir devenir pompier volontaire comme son père.



"Il va falloir assumer les conséquences"



Son amie Morgane n’a pu marcher durant plus d’un mois après un traumatisme au foie, une fracture aux intestins, l’ablation de la vésicule biliaire et des côtes cassées. "Ce que je regrette surtout c’est qu’il ne s’est jamais excusé de son erreur. Erreur qui m’a brisée", témoigne-t-elle.



La femme enceinte a pu accoucher sous césarienne en urgence et sous anesthésie d’une bien nommée Victoire qui aurait pu perdre la vie, fait valoir son avocate.



Les conséquences de la conduite irresponsable du jeune homme auraient pû être bien plus dramatiques. Et "il doit vivre avec cette culpabilité", tance la procureure. " A 19 ans, il y a une impression de toute puissance. Sauf que derrière, il va falloir assumer les conséquences". La justice restauratrice pourrait l’y aider, avance également la représentante de la société.



En attendant, la justice pénale condamne Terry à 3 mois de sursis probatoire de 2 ans. Son permis a été supendu durant 9 mois et les 6 points qu’il contenait lui ont été retirés. Le jeune homme devra suivre un stage de sensibilisation à la sécurité routière et effectuer des TIG d’une durée de 105H.



En réparation des préjudices causés aux victimes, il devra verser 5000 euros de provision à son amie Morgane avant l’audience sur intérêts civils et indemniser les autres victimes constituées parties civiles.



*prénoms d'emprunt



