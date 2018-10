Il pensait pouvoir semer les policiers dans le lit de la Rivière des Galets

Il pensait pouvoir semer les policiers en s’enfuyant dans le lit de la Rivière des Galets. Hier, ce jeune homme de 19 ans tente de prendre la fuite et de cacher rapidement le zamal qu’il a sur lui en voyant des policiers de la BAC s’avancer vers lui. Aussi pensant avoir plus de chance de semer les policiers lancés à ses trousses, il cavale dans le lit de la Rivière des Galets, relate le JIR.



Les policiers, qui parviennent à le rattraper, retrouvent 7 barrettes de cannabis et 40 euros en sa possession. 28 autres grammes de cannabis et du zamal ont été découverts lors d’une perquisition menée à son domicile. Autre découverte plus insolite: le dealer, pour la modique somme de 50 euros, vend des petits sachets de farine qu’il fait passer pour de la cocaïne.



Placé en garde à vue, le jeune dealer reconnait le trafic. Il sera convoqué prochainement devant la justice.