Il participe au Trail de Bourbon avec un implant cochléaire

Le communiqué :



Alexis Abadie a été détecté malentendant à l’âge de 7 ans. A l’approche de la quarantaine, les appareils auditifs n’étaient plus assez puissants pour compenser sa déficience auditive et son quotidien s’en trouvait impacté. Il rencontre alors l’équipe du GCS CRCSI et s’avère être candidat pour une implantation cochléaire. Les réglages, la rééducation orthophonique et le suivi médical ORL réguliers au CRCSI lui ont permis d’obtenir des résultats rapides. « Ce processeur m’apporte une nouvelle vie. Avec le suivi du GCS CRCSI, j’apprends à reconnaître les sons, et aussi grâce à mes filles qui stimulent mon audition au quotidien. »



Coach sportif, Alexis Abadie entraîne des groupes à la course à pied et il participera cette année au Trail de Bourbon. Pendant la course, le processeur de son implant cochléaire devra être protégé des intempéries et maintenu par un bandeau sportif. Il faudra par ailleurs gérer la durée de la batterie. « Je pourrai entendre les pas des athlètes qui courent à mes côtés, le bruit de la nature, d’une rivière et aussi j’espère les encouragements. »



Le GCS CRCSI assure l’évaluation et le suivi des patients implantés cochléaires, enfants et adultes, et les accompagne tout au long de ce projet. L’équipe assure également le suivi au long terme de ces patients.