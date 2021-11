Il ouvre le feu après un différend : reconstitution au Chaudron

Rue de la piscine un jour de fête des pères au Chaudron, il est environ midi lorsqu’un individu armé déboule devant le domicile d’un autre homme avec lequel il a un différend.



Présents devant la maison mais n’ayant rien à voir avec ce conflit au départ, trois hommes se font tirer dessus. Parmi les trois personnes âgées de 67, 58 et 54 ans, l'une d'elles est gravement blessée et conduite à l'hôpital. Il s'agit du père de l'homme que le tireur recherchait.



Le tireur s’enfuit et après cinq jours de cavale, il se rend aux forces de l’ordre le jeudi 25 juin. Le 27 juin, après 48 heures de garde à vue, sa mise en examen pour tentative d’assassinat est prononcée durant son défèrement au palais de justice de Champ fleuri.



Une qualification qui a évolué quelques mois plus tard au décès de la personne qui avait été touchée sérieusement. Une personne bien connue du quartier puisqu'il s'agissait de l'ancien gardien de la piscine municipale.



Le juge des libertés et de la détention avait décidé de le placer en détention provisoire le temps de l'instruction. Une décision prise sur demande du procureur de la République pour éviter le trouble à l’ordre public et compte tenu de la dangerosité de l’individu qui avait déjà été condamné par la cour d’assises des mineurs de Chambéry.