A la Une . Il ne fera pas plus de 26°C sur le littoral ce samedi 2 juillet

Météo France océan Indien établit ses prévisions pour ce samedi 2 juillet où l'élément marquant est celui d'un vigoureux alizé associé à une atmosphère peu humide. Par LG - Publié le Samedi 2 Juillet 2022 à 06:27

Le vent est l'élément marquant de ce Samedi. En effet, l'alizé souffle assez fort avec de fréquentes rafales de 70 à 80 km/h sur les hauteurs exposées comme sur la région du Volcan, ainsi que sur le littoral de Saint-Joseph à la Pointe au Sel avant de remonter sur les plages de l'Ouest l'après-midi, et de Sainte-Rose à Saint-Denis. En revanche, les brises se sont installées vers Saint-Paul et la Possession.



Côté ciel, du soleil en matinée sur une grande partie du département, toujours un temps variable sur les régions allant de Saint- Joseph à Sainte-Rose où les éclaircies alternent avec les passages nuageux porteurs de petites averses.



L'après-midi, si des nuages viennent fleurir les hauts, c'est toujours l'impression de beau temps qui l'emporte. Les hauts sommets du Maïdo et du volcan bénéficient d'un ciel dégagé. Il en est de même sur les zones littorales bien ventilées. Soleil et nuages se partagent le ciel ailleurs avec toujours un peu plus de nébulosité dans le quart Sud-Est.



Au meilleur de la journée, les thermomètres affichent 23 à 26°C sur le littoral, 18 à 20°C dans les cirques, 14 à 17°C au Piton-Maïdo ou au Pas de Bellecombe-Jacob.



La mer reste forte dans l'Ouest et le Sud. La houle de Sud-Sud-Ouest est comprise entre 2 mètres 50 et 3 mètres de la Pointe des Aigrettes à la Pointe de la Table. De Sainte-Rose à Saint-Denis, la mer est agitée où déferle une petite houle d'alizé.