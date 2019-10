Le tribunal de Champ Fleuri avait à juger cette après-midi une banale affaire de recel de bien volé sur la période du 27 novembre 2018 au 9 octobre 2019 dans la commune du Port. Si les faits sont plutôt simples, c'est surtout le casier du prévenu, Dany.D, qui a conduit le parquet à le présenter devant le tribunal dans le cadre de la comparution immédiate.



Lors d'un contrôle d'un débit de boisson tenu par l'épouse du prévenu, un scooter est retrouvé dans une remise fermée à clé. Après vérification, les policiers constatent qu'il s'agit d'un scooter volé en novembre 2018. Le prévenu l'a acheté à une connaissance avec les clés et la carte grise pour 800€. De son coté, le prévenu se défend d'avoir su qu'il était volé. Cette version est contredite par le voleur du scooter qui, déjà condamné pour ces faits, se rétractera plus tard par peur des représailles.



Avec 9 mentions à son casier dont une peine de 12 ans pour meurtre, la procureure ne croit pas en cette version. "Il n'est pas né de la dernière pluie, c'est un délinquant notoire, il est issu de ce milieu" affirme t-elle. Elle requiert 10 mois de prison ferme avec maintien en détention. "Il ne fait pas bon se trouver devant votre juridiction quand on vient du Port. On a décidé de le mettre au frais ! pourquoi ?" déclare l'avocat de la défense. Selon lui, le casier de son client ainsi que les affaires qui sont en cours d'instruction, incitent la justice à l'enfermer pour qu'il ne puisse pas se défendre.



Non commis d'office, il aura finalement été entendu par la cour qui condamne Dany.D à 10 mois de prison ferme, sans maintien en détention.