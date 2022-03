Communiqué "Il ne fait pas bon être syndicaliste Sud à la Poste en ce moment !"

Le syndicat SUD PTT Réunion interpelle sur "une importante vague nationale de répressions qui sévit à la Poste à l’encontre des syndicats contestataires et de leurs leaders". A La Réunion, un secrétaire-adjoint de SUD PTT Réunion risque le licenciement, dénonce le syndicat. Par NP - Publié le Mercredi 9 Mars 2022 à 08:26

Révocations, procédures disciplinaires, licenciements à foison partout en France : Bouches-du-Rhône, Calvados, Gironde, Hauts de Seine, Vaucluse, Yvelines mais aussi Guadeloupe et maintenant à La Réunion, une importante vague nationale de répressions sévit à la Poste à l’encontre des syndicats contestataires et de leurs leaders.



Ce que reproche la Direction de La Poste ?



Que les représentants syndicaux circulent dans les locaux, qu’ils échangent avec le personnel, qu’ils diffusent du contenu syndical et qu’ils défendent les droits des employés, notamment en termes de conditions de travail, de suppression de postes... !



Pourtant, ce dont on parle là est la base du droit et de la liberté d’expression et d’action syndicale dans l’entreprise, mise en place par la loi du 27 décembre 1968, et qui se veut être le socle de la négociation collective d’entreprise...



Une démocratie ne peut exister sans la liberté de ses contre-pouvoirs dont le syndicalisme fait partie.



Mais la Direction du groupe La Poste n’en a que faire puisqu’elle perdure dans sa démarche de "nettoyage".



L’objectif de La Poste est clair : préparer une transformation conséquente de l’Entreprise afin qu’elle passe en douceur...



Le secrétaire-adjoint de SUD PTT Réunion Samuel Moutama – pour avoir pris la parole dans un bureau – se retrouve aujourd’hui convoqué à une Commission Consultative Paritaire ce 9 mars 2022 dans une procédure expéditive et discriminatoire avec le risque d’être licencié...

SUD PTT Réunion appelle à la solidarité des Organisations Syndicales et mettra en place toutes les démarches possibles et nécessaires pour défendre Samuel et faire condamner La Poste.