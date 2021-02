A la Une . Il n'y aura pas de nouvelle élection municipale à l'Etang-Salé

La validité et la légalité des résultats de l'élection municipale de l'Etang-Salé a été reconnue par le tribunal administratif. Malgré le plus petit écart de voix possible, Mathieu Hoarau perd son pari de faire annuler l'élection de juin 2020. Par Soe Hitchon - Publié le Mercredi 17 Février 2021 à 13:50 | Lu 812 fois





"Nous avons apporté les preuves de la démagogie, de l'achat de voix, des enregistrements, rappelait Mathieu Hoarau il y a deux semaines au moment de l’audience. Le PV ne faisait pas foi sur le nombre de différences de signatures qu’il y a eu sur le bureau numéro un, il y a une signature des conseillers, des responsables des bureaux de vote, sept enveloppes de plus par rapport au nombre de signatures présentes sur la liste électorale".



Du côté de Jean-Claude Lacouture, le Covid serait la cause de certaines cartes électorales non-signées. Concernant la distribution de colis alimentaires reprochée par son adversaire, l'avocat du maire explique que l'Etang-Salé a fait "comme dans toutes les communes", précisait Me Jean-Jacques Morel. "Ce sont des arguments qui reposent sur du sable". Même si l’élection a été acquise par une voix, elle n’en est pas moins valide, tentait d'attester le conseil.



