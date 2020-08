Il n'y aura pas d'Electropicales cette année

Les organisateurs du célèbre festival qui devait avoir lieu le 9, 10 et 11 octobre viennent d'annoncer la mauvaise nouvelle.



La prochaine édition des Electropicales n'aura pas lieu cette année mais en octobre 2021.



Au vu de la crise sanitaire que nous traversons tous, et par mesure de sécurité, la décision de reporter cette fête est la plus prudente.



Le 18 mars, l'organisation avait déjà dû renoncer à maintenir le festival prévu les 15 ,16 et 17 mai du fait de l'épidémie. A l'époque, l 'équipe envisageait de maintenir la programmation de la 12e édition à l"'horizon fin septembre, début octobre 2020. Le Coronavirus aura eu raison de leur volonté.



Les organisateurs ont une pensée particulière pour les partenaires techniques et artistiques qui subissent de plein fouet cette crise. Ils rassurent également les festivaliers qui ont déjà acheté leurs billets. Tout remboursement pourra se faire jusqu'au 15 septembre 2020. En revanche, le pass ne sera pas valide pour l'édition de l'année prochaine.