Les premiers longanis pointent souvent le bout de leur nez quand la saison des letchis touche à sa fin. Ils ne sont donc pas en avance. "C'est la saison", nous confie Julien Mourouvin, marchand sur le Boulevard Sud à Saint-Denis. Cependant, "il n'y aura pas beaucoup de longanis cette année", ajoute-t-il.



Le vendeur a récupéré ses premiers longanis il y a tout juste une semaine, ramassés à Sainte-Rose. Il indique avoir seulement de quoi tenir quatre jours. Si en temps normal, ils tournent à environ 500 kilos par jour, cette saison ils n'en sont seulement qu'à une centaine.



8 euros le kilo



Les saisons précédentes, on trouvait les premiers longanis à 12 euros le kilo, pour descendre, comme l'an dernier, à 2 euros le kilo. Cette année, bien que les premiers soient à 8 euros, ils ne descendront guère plus, confie Julien Mourouvin. "On pourra peut-être descendre à 5 euros le kilo dans une quinzaine de jours si ça mûrit bien, peut-être moins encore, mais si la pluie refait des siennes c'est foutu", explique-t-il.



Le longani, tout comme la mangue récemment, fait partie de ces fruits touchés par la mouche des fruits. Cette année on compte seulement 20% de la production de longanis par rapport aux autres années. D'autres fruits et légumes, comme le pitaya, la banane, la courgette ou encore l'aubergine, sont également touchés par la mouche.