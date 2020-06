A la Une . Il n'y a plus de cas autochtone Covid-19 à La Réunion depuis 22 jours

Depuis trois semaines, La Réunion ne recense plus de cas autochtone de Covid-19 sur son territoire. Par Aurélie Hoarau - Publié le Vendredi 12 Juin 2020 à 18:46 | Lu 353 fois

Cela fait désormais 22 jours que notre île ne recense plus de cas autochtone, c'est-à-dire de personne ayant un lien indirect ou n’ayant aucun lien avec un cas importé, de Covid-19. Le dernier en date confirmé par l'ARS remonte en effet au 21 mai dernier.



Alors que notre île dénombre 488 cas depuis l’apparition du premier le 11 mars dernier, seuls 64 sont des cas autochtones.



A noter qu'on recense en outre 73 cas autochtones dits "secondaires", autrement dit des personnes ayant un lien direct avec des cas importés.



Le nombre de cas importés, qui continue de grimper, s'élève quant à lui ce vendredi 12 juin à 350.



Le 21 mai, un nouveau cas autochtone était confirmé, c'est la dernière fois jusqu'à aujourd'hui vendredi 12 juin :



Le tout dernier bilan n'a pas bougé (64) pour ce qui concerne les cas autochtones en ce 12 juin 2020 :