Crise Covid oblige !



Il n' y a pas que les labos pour toucher le jackpot.



Les actionnaires de la FDJ aussi : 19,90 euros à l' introduction.



["Prix de l'action FDJ



A la veille de l'entrée en Bourse de la FDJ, le prix de l'action de la Française des Jeux a été fixé à 19,90 euros pour les investisseurs institutionnels et à 19,50 euros pour les particuliers par Bruno Le Maire. Pour rappel, ces derniers bénéficient d'une décote de 2% sur le prix.5 déc. 2019"]



La valeur de l' action aura certainement doublé d' ici la fin de l' année et même avant pour sa date anniversaire d' introduction.



Elle termine ce jour, 20/11/20 à 35, 61€.



Quelle belle plus-value !



Sans parler des dividendes ou royalties touchés entre-temps.



Bon coup pour la Française des jeux et belle réussite du gouvernement pour sa première privatisation d' une entreprise d' État.



Les actionnaires applaudissent.



Nb .Les banques, elles, attendent toujours de pouvoir verser des dividendes à leurs actionnaires, dont le versement est bloqué pour l' heure, par les dirigeants des banques centrales des Pays de l' Europe.



Sur pression politique, bien sûr, digne d'une dictature des États concernés.



La seule satisfaction que l' on peut en tirer, c' est de voir que le Politique a encore un peu d' influence..



Peut-être avant la fin de l' année... dit-on.



C' est que l' État a à y gagner aussi.



28% de prélèvements fiscaux à la source quand même, depuis l' application de la " flat-taxe".



Plus le ruissellement provenant des déclarations de l' impôt IR.



L' État aurait tort de faire la fine bouche longtemps.



Il finira bien par craquer !



Et puis surtout, dans une année de folie d' aides sociales pour tout le monde les caisses se vident.