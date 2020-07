A la Une .. "Il n'y a pas eu de hausse significative des prix au cours de la crise COVID"

La préfecture communique ce jeudi sur la stabilité des prix au cours de la crise Covid19. "Après 3 mois de contrôles renforcés du niveau des prix à la consommation, le dispositif mis en place par le préfet de La Réunion montre qu'il n'y a pas eu de hausse significative au cours de la crise COVID", indique le représentant de l'État.





Pour le panier des 52 produits essentiels mis en place pendant la crise épidémique, les prix ont baissé de 5,8 % entre février et juin 2020.



Par familles de produits (tableau ci-après) :



- les produits frais ont augmenté de 0,87 %;



- les produits d’épicerie de 0,57 %;



- les produits d’hygiène ont baissé de 1,64 %;



- les fruits et légumes frais ont baissé de 19 %.



Même en écartant les fruits et légumes frais dont les prix ont fortement baissé, le prix du panier est resté stable : + 0,18 % entre février et juin 2020.



Les engagements des professionnels en matière de stabilité des prix ont donc été respectés.



Concernant plus particulièrement les fruits et légumes, si la crise Covid-19 n’a pas perturbé la production agricole réunionnaise, le marché des fruits et légumes a en revanche été déstabilisé par la fermeture des marchés forains, l’arrêt des cantines scolaires et la fermeture des restaurants.



L’arrivage des produits importés a également été désorganisé par les perturbations du transport maritime et aérien qui ont entraîné des ruptures d’approvisionnement sur des produits tels que les oignons, l’ail ou encore les pomme de terre.

Durant les 15 premiers jours de confinement, des augmentations ont ainsi été observées : ail, piment, pommes de terre, thym, citrouilles, mais également des baisses pour les concombres, haricots verts, pastèques, papayes.



Plus de 600 contrôles ont été effectués par les agents du service de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (pôle C de la DIECCTE) durant la période. Ceux-ci ont donné lieu à 80 procédures administratives et pénales : absence d’affichage de prix ; information trompeuse ; prix supérieurs aux prix réglementés pour les gels hydroalcooliques et les masques chirurgicaux ; etc.



Les agents de la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt (DAAF) ont, quant à eux, effectué des relevés de prix sur le marché de gros de Saint-Pierre et plus récemment sur les marchés forains et les grandes surfaces. Ceux-ci portent aussi bien sur les fruits et légumes que sur la viande.



Ces contrôles et relevés de prix se poursuivront tout au long de l’année.



Les mercuriales de la DAAF sont mises en ligne en temps réel sur le site internet de la DAAF. http://daaf.reunion.agriculture.gouv.fr/SEMAINES-EN-COURS



