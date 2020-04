La grande Une "Il n’y a pas de surmortalité au cours du mois de mars à La Réunion"





"Il n’y a pas de surmortalité au cours du mois de mars à La Réunion", annonce pour la première fois le préfet. Ainsi, le représentant de l'Etat à La Réunion élargit son intervention comme le fait désormais chaque soir le directeur général de la Santé Jérôme Salomon en annonçant la tendance de la mortalité en France. Le spectre de la survenue des décès en milieu hospitalier et dans les Ephad est en effet complété désormais par les données émanant de l'état-civil des 36.000 communes de France.



Hier soir justement, nous écrivions cet article :



La mortalité est même en baisse à La Réunion au cours du mois de mars (soit -4,8%) avec 397 décès constatés contre 417 à la même époque l'an dernier et 418 en 2018.



"Il me semblait important de vous en informer", ajoute Jacques Billant pour couper court aux rumeurs qui font état de décès suspects liés au Covid-19 à La Réunion, mais non déclarés comme tels. "Nous ne sommes qu’au début de l’épidémie, qu’au début du combat !", vient de marteler pour la énième fois Jacques Billant en introduction de sa nouvelle prise de parole ce vendredi à 17H."Il n’y a pas de surmortalité au cours du mois de mars à La Réunion", annonce pour la première fois le préfet. Ainsi, le représentant de l'Etat à La Réunion élargit son intervention comme le fait désormais chaque soir le directeur général de la Santé Jérôme Salomon en annonçant la tendance de la mortalité en France. Le spectre de la survenue des décès en milieu hospitalier et dans les Ephad est en effet complété désormais par les données émanant de l'état-civil des 36.000 communes de France.Hier soir justement, nous écrivions cet article : La mortalité "toutes causes" observée en France excède la moyenne attendue La mortalité est même en baisse à La Réunion au cours du mois de mars (soit -4,8%) avec 397 décès constatés contre 417 à la même époque l'an dernier et 418 en 2018."Il me semblait important de vous en informer", ajoute Jacques Billant pour couper court aux rumeurs qui font état de décès suspects liés au Covid-19 à La Réunion, mais non déclarés comme tels.

Ludovic Grondin Lu 288 fois Ludovic Grondin Adepte du minimalisme. Le minimalisme, c’est acheter l’essentiel et que l’essentiel. Séduit par le... En savoir plus sur cet auteur







Dans la même rubrique : < > VIDEO Survol au-dessus de l'éruption du Piton de la Fournaise