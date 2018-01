Il n'y a pas de (bon) musicien créole ! C'est ce qu'il faut déduire de la pub télévisée "Miel Vert" !

Dans cette pub, il n'y a que des musicos venus d'ailleurs. On me dit qu'ils sont excellents ; j'entends bien. C'est sûrement vrai.

Ce qui me gêne ? Il n'y aurait apparemment aucun bon musicien créole digne de figurer dans cette pub. Je m'inscris en faux contre cette pub qui ne connaît AUCUNE de nos valeurs !



Comme si nous n'avions pas nos champions de la voix et de l'instrument. Comme s'ils ne méritaient pas d'être cités dans une pub !

Harry Pitou et Teddy Baptiste à la guitare ; Meddy Gerville aux claviers ; Ker/Ourio, le génial Ker/Ourio à l'harmonica ! ... J'en passe et des meilleurs !



Et nos "voix", nos voix, bon Dieu.... La grande Madame Nicole Dambreville, la Farreyrol, Yaëlle, ...

Je sais, je sais que "DJ Mon Kab" attire les foules. Mais... chante-t-il mieux que Max Lauret ?