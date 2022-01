Communiqué "Il n’est plus possible d’accepter la stagnation des revenus"

Les animateurs des groupes d’action de l’Union Populaire seront dans la rue ce jeudi. Par N.P - Publié le Mardi 25 Janvier 2022 à 16:06

Le communiqué :



Pendant que l'on nous amuse avec le pass sanitaire, ou la primaire populaire : les choses sérieuses continuent pour les capitalistes. Ainsi selon le rapport 2022 d'Oxfam :



- En France, de mars 2020 à octobre 2021, la fortune des milliardaires français a augmenté de 86%.

- Les 5 premières fortunes de France ont doublé leur richesse depuis le début de la pandémie. Elles possèdent à elles seules autant que les 40% les plus pauvres en France.

- 7 millions de personnes ont besoin d’aide alimentaire pour vivre, soit 10% de la population française et 4 millions de personnes supplémentaires sont en situation de vulnérabilité à cause de la crise.



A La Réunion, le chômage et la vie chère accentuent le fardeau des pauvres et menacent les classes moyennes Il n’est plus possible d’accepter la stagnation des revenus Nous serons dans la rue, ce jeudi 27 janvier, aux côtés de l’intersyndical, pour réclamer une augmentation immédiate des salaires, allocations, et pensions. Rejoignez-nous pour le droit de vivre dignement !



Pour les animateurs des groupes d’action de l’Union Populaire

Denise Delavanne