Courrier des lecteurs "Il n’est pas trop tard pour contrôler la portée des impacts climatiques"

Hélas, les crises ne peuvent se soustraire. La guerre en Ukraine nous plonge dans une réalité guerrière saisissante et c’est avec une vive émotion que nous vous partageons notre analyse de cette nouvelle publication de GIEC. Ce lundi 28 février, le GIEC (groupement international d’experts sur le climat) a publié la deuxième partie de son sixième rapport sur le climat. Cette nouvelle publication indique l’étendue et l’ampleur des impacts du changement climatique. Il se concentre notamment sur l’adaptation et alerte sur le fait que « s’adapter au changement climatique est possible si le réchauffement est limité à 1,5°C ou 2°C » et que « tout délai supplémentaire dans l’atténuation ou l’adaptation compromet l’avenir ». Par Citoyen Pour le Climat Réunion - CPLC - Publié le Mardi 1 Mars 2022 à 07:02

Qu’apprenons-nous aujourd’hui ?



Par rapport aux dernières prévisions de l’évaluation de 2014, les impacts climatiques sont plus précoces, plus nombreux et plus sévères. Les experts nous parlent d’inondations, de tempêtes, de sécheresses, d’incendies, de canicules, de millions de réfugiés, d'épidémies, d’extinctions d'espèces, de tensions aigües sur les ressources alimentaires, de pertes économiques majeures, de mortalité.



Le réchauffement climatique est déjà une question de vie ou de mort pour de nombreuses personnes dans le monde.

En effet, la moitié de la population mondiale subit déjà des pénuries d’eau liée au réchauffement climatique et des millions de personnes sont exposées à l’insécurité alimentaire. D’ici à 2050, 216 millions de personnes seront très certainement contraintes à migrer à l’intérieur de leur pays. Ce volet, nous prévient que nous ne sommes pas correctement préparés aux impacts que vont produire ces migrations sur les écosystèmes et sur les équilibres socio-économiques. Nous ne sommes pas en mesure de faire face aux impacts actuels et les états réagissent au coup par coup sans anticipation.



Le réchauffement climatique, même s’il concerne toute la planète frappe inégalement et injustement les populations. La mortalité due aux inondations, sécheresses et tempêtes a été 15 fois plus élevée dans les pays vulnérables au cours de la dernière décennie.

Il n’est pas trop tard pour contrôler la portée des impacts climatiques : chaque dixième de degré compte. Pour autant, certaines zones du monde ne pourront pas s’adapter, elles vont devenir inhabitables.



Les écosystèmes naturels (océans et forêts principalement) et la biodiversité sont nos meilleurs alliés pour lutter contre le changement climatique. En assurer l’intégrale protection n’est plus une option, elle est indispensable.



Cette décennie est cruciale dans la lutte contre le changement climatique et nous ne pouvons plus nous contenter des petits pas mais nous devons impérativement passer à un modèle économique et social, fondé sur un partage de l’effort équitable.



La communauté internationale doit continuer de prendre des mesures climatiques ambitieuses en particulier sur la réduction des gaz à effet de serre, alors même que nous faisons face à des défis mondiaux d’une extrême gravité.









