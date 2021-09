Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL “Il n’est jamais trop tard pour se lancer!” C’est une jeune maman de 37 ans originaire de Saint-Gilles-Les-Hauts, plus précisément du quartier de Villèle, qui s’envolera en début octobre, direction le Championnat de France, ainsi que le Championnat d’Europe Master d’haltérophilie aux Pays-Bas. C’est sur ce début de carrière sportive assez tardive que Véronique HOARAU nous prouve qu’il n’est jamais trop tard pour se lancer. Terre de champions, c’est avec la plus grande fierté que Saint-Paul, commune labellisée « Ville Active & Sportive », voit les Saint-Paulois aller au bout de leurs passions. Après être allé à la découverte de la Saint-Pauloise Sabrina RICHARD, la première femme haltérophile française à participer aux Jeux Olympiques en 2000 à Sydney, nous rencontrons ce mercredi 15 septembre, Véronique HOARAU à la salle de Crossfit de Mont Roquefeuil au bassin de vie de Saint-Gilles-les-Bains.

Le crossfit comme porte de départ L’haltérophilie croise le chemin de la jeune femme, lors d’un cours de Crossfit en 2015 avec un entraîneur qui organise une session de perfectionnement sur l’haltérophilie. Attirée par la complexité de ce domaine qui demande force physique, technicité et agilité, elle décroche sa licence en 2016 et se voit dessiner un début de carrière durant les deux prochaines années. Suite à l’arrivée d’un heureux évènement, Véronique HOARAU fait une pause pour commencer sa nouvelle vie de maman. C’est en 2020, en pleine période de crise sanitaire, que l’athlète reprend du poil de la bête et prend en main sa passion pour relancer sa carrière sportive et atteindre le haut niveau.

Les championnats dans le viseur Les championnats de France et d’Europe Master d’haltérophilie arrivent à grands pas. Accompagnée de son coach Romain DIJOUX, notre sportive des Hauts met toutes les chances de son côté pour décrocher la victoire et se prête à de solides entraînements à plus de 8h par semaine. C’est avec le soutien indéfectible de sa petite fille maintenant âgée de 3 ans, de sa famille, de ses collègues ainsi que de son plus grand fan, son conjoint, que Véronique HOARAU enchaîne vigoureusement son rôle de sportive, de jeune maman et d’employée. Actuellement Responsable Qualité Sécurité Environnement dans le domaine de la gestion des déchets, elle est la preuve vivante qu’avec une volonté de fer et beaucoup de passion, que même nos rêves les plus fous peuvent se réaliser. Avant de s’envoler pour l’Hexagone, Véronique HOARAU tient à remercier toutes les personnes qui lui apportent force et courage pour réaliser ses rêves. Découvrez maintenant un moment intime avec l’haltérophile qui nous dévoile sa personnalité dans les « Confidences Sportives ». Une interview vidéo que vous retrouverez ci-dessous.







Dans la même rubrique : < > Une nouvelle session de recrutement à Saint-Paul Découverte 3D et sensibilisation au tri pour les marmailles, ça vous dit ?