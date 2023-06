A la Une . "Il n'accepte pas qu'elle lui dise non" : 23 ans, 3 enfants et jeune tyran domestique

Sandro H. a, ce jeudi, été jugé par le tribunal correctionnel pour des faits de violences particulièrement inquiétants. Le jeune homme de 23 ans exerce régulièrement des violences physiques et psychologiques sur la mère de ses 3 enfants et cela depuis qu'elle est enceinte de leur premier enfant. Par PB - Publié le Vendredi 2 Juin 2023 à 13:17

Le jeune homme est jugé pour trois épisodes de violence mais le contexte de la relation qu'entretient Sandro avec la mère de ses enfants fait froid dans le dos. Le couple s'est rencontré alors qu'il avait 20 ans et elle à peine 17. Les violences physiques et psychologiques ont commencé alors que Kelly* attendait leur premier enfant. A la barre du tribunal, la jeune maman, avec courage, révèle que les deux autres enfants en bas âge n'ont pas été conçus avec son consentement. Une procédure de viol distincte doit prochainement voir le jour.



Le 16 septembre dernier, le jeune tyran domestique a laissé ses démons s'exposer aux yeux de tous et pire devant ses enfants et les jeunes frères de Kelly. Alors qu'ils sont séparés, le jeune homme débarque chez la mère de Kelly, hors de lui. Sur un Live TikTok, des membres du groupe qu'il fréquente se sont mis à le critiquer. Sandro veut absolument obtenir des explications. Il "pète un plomb" quand il voit qu'elle est en visio sur Messenger, s'empare du téléphone de la jeune femme, l'empêche de s'enfuir et frappe jusqu'à briser la baie vitrée à coups de poing. Des éclats de verre ont été retrouvés dans les cheveux des enfants, précise l'avocate de la partie civile, Me Aurélie Hoarau.



"J'étais encore attaché. Elle ne devait pas parler avec des personnes avec qui je ne parle plus", tient un discours aberrant Sandro à la barre du tribunal.

"Un narcissisme et un égocentrisme fort"



Deux autres faits lui sont reprochés : quelques jours auparavant, il a refusé de partir de chez elle et en août dernier, il lui a mimé un geste d'égorgement avec un couteau.



"Vous avez un problème, vous n'acceptez pas qu'elle vous dise non", tente de lui faire comprendre la présidente du tribunal. Le jeune homme avoue avoir connu les violences au sein de sa famille durant son enfance.



"Il y a des constantes dans les dossiers de violences intrafamiliales. Les prévenus sont dans un narcissisme et un égocentrisme forts. Ils se mettent en avant comme victime", pointe le parquet qui demande notamment 18 mois de sursis probatoire à l'encontre d'un jeune homme au casier vierge jusqu'à présent.



Me Ghislain Chung To Sang plaide pour un jeune homme qui a "effectivement un problème de maturité, mais aujourd'hui il a compris".



Sandro H. écope de 14 mois de sursis associés à une période probatoire de 2 ans avec exécution provisoire. Il a notamment reçu l'interdiction d'entrer en contact avec la victime, de paraitre à son domicile ou celui de sa mère. Il devra suivre un stage sur les violences intrafamiliales et de responsabilité parentale mais aussi suivre des soins. Le procès sur intérêts civils a été renvoyé à une date ultérieure.





* prénom d'emprunt